León Weinstok rompió el silencio sobre Fernán Faerron. Reveló contradicciones políticas internas y aclaró de una vez por todas si le hicieron una oferta formal al jugador.

La semana pasada, Carlos Vela, gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, dio un paso que muchísimos aficionados manudos creían imposible: se reunió con el entorno de Fernán Faerron, cuyo contrato con el Cartaginés finalizó tras el Torneo de Clausura 2026.

Tras esta inesperada cumbre, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el zaguero de 24 años no llegaría al conjunto manudo, y finalmente la Liga terminó anunciando el fichaje de Yeison Molina, proveniente del Municipal Liberia.

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Pero, ¿qué ocurrió realmente dentro del club y por qué Alajuelense evaluó volver a abrirle las puertas a uno de sus exjugadores más resistidos? Este viernes, el directivo León Weinstok destapó toda la verdad en dos reveladoras entrevistas, una para Teletica y otra con Columbia Deportes.

Interna con Raúl Pinto

Para entender el acercamiento de Carlos Vela, Weinstok retrocedió unos meses en el tiempo y ventiló una interna dentro de la Junta Directiva. “El caso de Fernán, en setiembre del año anterior cuando no había ninguna lesión, don Raúl (Pinto) lo propuso queriendo que se valore para contratarlo y la totalidad de directivos estuvimos en contra que eso se diera, el tema quedó ahí, él (Faerron) había salido del Herediano”, comenzó confesando.

El ex vicepresidente rojinegro fue el primero en poner el nombre del defensor sobre la mesa, aunque después, ante la opinión pública, cambiaría drásticamente su discurso.

Raúl Pinto se desvinculó de Alajuelense tras el fracaso en el Clausura 2026 (Al Día).

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“Me sorprendió también que la persona que lo propuso, luego por fines electorales y políticos dijo que él nunca lo traería. Esa contradicción me sorprendió un poco también”, disparó Weinstok, actual secretario de Alajuelense.

¿Por qué hubo una reunión con Faerron?

Si en septiembre la cúpula se opuso rotundamente, ¿qué cambió la semana pasada para que se diera la reunión? La respuesta está en la enfermería: la urgencia por las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos, sumado a las trabas iniciales en los sondeos por Yeison Molina, empujaron a la gerencia deportiva a evaluar un “Plan B” de extrema urgencia.

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Fernán Faerron mantuvo una reunión con Carlos Vela, pero no se le acercó una oferta formal (CS Cartaginés).

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“Todos sabíamos la situación que era muy particular porque tuvimos dos jugadores de la misma posición lesionados y eran nacionales, el sustituto no podía ser extranjero por la cantidad que teníamos”, explicó Weinstok sobre la obligación ineludible de mirar el mercado local.

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Finalmente, el directivo desmintió categóricamente que le hayan puesto un contrato sobre la mesa al ex Cartaginés: “Quiero también aclarar que Faerron pidió que se le dijera una oferta para venir al club y la respuesta fue que no se le podía dar ninguna oferta porque era una reunión para escuchar y que eso había que analizarlo para confirmar”.

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“Era una reunión para tener ese conocimiento, me parece correcto de parte de Carlos, en cualquier situación, escuchar todos los lados y todas las aristas de lo ocurrido para formar un criterio propio más informado”, sentenció Weinstok, respaldando el accionar del mexicano.

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En síntesis