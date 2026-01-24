“Mucha confianza”: Amarini Villatoro es tajante con las posibilidades que tiene Cartaginés en el partido ante Saprissa

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro ya palpita el exigente compromiso que sostendrá Cartaginés ante Deportivo Saprissa, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Promerica, en el que los brumosos buscarán mantener la puntuación perfecta tras un arranque alentador que ha fortalecido la confianza del plantel.

Luego del triunfo ante Alajuelense a mitad de semana, Villatoro destacó la calma y madurez con la que el grupo afronta este buen inicio. “Estamos tranquilos, siempre manejamos la frase de que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Hemos iniciado bien, pero esto debe reflejarse partido a partido. Vamos paso a paso y sabemos que tenemos una prueba difícil por delante”, señaló el estratega.

El entrenador chapín valoró la propuesta futbolística que ha mostrado su equipo y aseguró que no cambiarán su idea. “Nuestra propuesta ha sido muy buena, estamos con mucha confianza y vamos con la misma intención a este partido. Saprissa va a exigirnos al máximo y debemos estar preparados”, explicó Villatoro, consciente del reto que implica visitar una de las plazas más complicadas del país.

Amarini también fue autocrítico y apuntó a los aspectos por mejorar si Cartaginés quiere consolidarse como candidato. “Hay que mantener la intensidad y la dinámica, seguir siendo un equipo compacto, pero debemos mejorar en la definición y en la toma de decisiones en el último cuarto, además de ajustar algunos detalles defensivos”, analizó con franqueza.

Para el técnico guatemalteco, el duelo promete ser uno de los mejores de la jornada. “Será un juego muy intenso, un buen espectáculo, con dos equipos que juegan bien. Saprissa en su cancha es muy fuerte, y eso eleva aún más la exigencia”, afirmó, anticipando un choque de alto nivel.

Sin embargo, Villatoro no estará en el banquillo, luego de haber sido expulsado ante Alajuelense, por lo que será baja para Cartaginés en este encuentro. El entrenador se mantiene a la espera de conocer si su sanción será mayor, especialmente tras el gesto de “robo” que realizó camino a los camerinos, un detalle que ahora queda en manos del tribunal disciplinario.

