Cartaginés confirma noticia que le daría ventaja en su partido contra Alajuelense

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro ya puede ejercer oficialmente como entrenador del Club Sport Cartaginés, luego de completar con éxito los trámites de su visa de trabajo y quedar debidamente inscrito en la Liga Promerica, un paso clave para asumir el mando desde el banquillo.

Hasta ahora, Villatoro no había sido registrado en el campeonato costarricense y tuvo que dirigir desde la grada los dos encuentros anteriores. Aun así, el conjunto brumoso respondió en el campo con dos victorias consecutivas, resultados que lo mantienen instalado en la parte alta de la tabla.

Este registro le permitirá al estratega chapín vivir su estreno oficial en el banquillo, y lo hará en un escenario exigente. Su primer reto será nada menos que ante la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más poderosos del fútbol tico, en un duelo que promete alta intensidad.

Pero no solo la inscripción del entrenador es un aliciente para los azules, sino también están habilitados Ricardo Márquez y Juan Carlos Gete, quienes serán opción para la noche de hoy y que sin duda fortalecerá al plantel que a pesar de sus buenos resultados, ha estado reducido.

Amarini Villatoro con sed de revancha

El compromiso también tendrá un ingrediente especial para Villatoro en lo personal. Vale recordar que el entrenador guatemalteco perdió la final de la Copa Centroamericana 2025 cuando dirigía a Xelajú MC, precisamente frente a los manudos, un antecedente que añade morbo al enfrentamiento.

Ahora, al mando de Cartaginés, Villatoro buscará mantener la buena racha y consolidar el funcionamiento de un equipo que ha mostrado solidez en este arranque del torneo, con la ambición de pelear los primeros puestos del campeonato local.

En la clasificación, Cartaginés ocupa la segunda posición, igualado en puntos con Herediano pero relegado por diferencia de goles, mientras que Alajuelense se sitúa en el sexto lugar con apenas dos unidades, en un contexto que convierte el duelo en una prueba clave para ambos equipos.