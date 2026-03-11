Alajuelense en alerta: LAFC anuncia el regreso de una leyenda en medio de los octavo de final de la Concachampions

La serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por los octavos de final de la Concachampions 2026 sigue generando movimientos alrededor del conjunto estadounidense. Luego del empate 1-1 en el partido de ida disputado en el BMO Stadium, el club angelino sorprendió con un anuncio que sacudió a su entorno en pleno desarrollo de la eliminatoria.

¿Cuál es el anuncio que hizo LAFC?

Se trata del regreso oficial de Carlos Vela al proyecto del LAFC, aunque ahora desde un rol completamente diferente. No, no estará presente como futbolista en la vuelta del Morera Soto y ocupará otro rol importante.

El club de la MLS hizo público un anuncio que refleja el peso histórico de uno de sus jugadores más emblemáticos. El club confirmó que Carlos Vela, figura central en los primeros años de la institución, se incorporará al grupo de propietarios del equipo, reforzando su vínculo con la organización que ayudó a construir desde su fundación.

El exdelantero mexicano será presentado oficialmente en una conferencia de prensa que se realizará el sábado 14 de marzo en el BMO Stadium. Con este paso, Vela se convierte en uno de los exjugadores que pasan a formar parte de la estructura directiva del club, un movimiento que refuerza la identidad del proyecto deportivo del LAFC.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio”, expresó el histórico futbolista al anunciar su incorporación al grupo propietario.

Desde la dirigencia del club también destacaron el peso simbólico de su regreso. “Carlos siempre ha encarnado el compromiso con la excelencia, la ambición y la mentalidad de liderazgo que representa el LAFC”, afirmó Bennett Rosenthal, propietario principal del equipo. Mientras Alajuelense y LAFC continúan disputando una serie clave en la Concachampions, la vuelta de Vela al proyecto angelino añade un nuevo capítulo a la historia reciente del club californiano.

