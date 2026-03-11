“Fuera del Mundial”: Fidel Escobar recibe la sentencia más temida por todos en Panamá y Saprissa

Han pasado exactamente 81 días desde que Fidel Escobar pisó por última vez el verde césped con Deportivo Saprissa. Naturalmente, el zaguero reconvertido en volante de contención se ha perdido toda la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 y no se sabe con claridad cuándo volverá a jugar.

La situación alarma a los morados, sobre todo después de haber perdido a Sebastián Acuña por lesión en la misma posición. Y ni hablar al cuerpo técnico de su selección, Panamá, de la cual Escobar es pieza clave: falta poco más de dos meses para que la Marea Roja debute en el Grupo L del Mundial y, aun en caso de regresar en los próximos días, el futbolista de 31 años llegaría con escaso rodaje.

Fidel Escobar recibe la peor sentencia desde Panamá

El periodista José Miguel Domínguez, conocido en redes sociales como Chepe Bomba, fue tajante con el central. “El tema Fidel es muy complicado, hay mucha competencia en la defensa y te lo digo, yo creo que hoy está fuera del Mundial. Si yo soy el técnico, Fidel está fuera de la Copa del Mundo, porque no tiene ritmo de juego“.

“Se habla de una lesión lumbar, que ya va a volver y no vuelve, y ya eso preocupa, porque Fidel es fundamental en la selección, pero hay muchos jugadores en esa posición que están teniendo regularidad y peleando por el puesto. No es por caer mal, pero yo no lo llevo al Mundial”, reafirmó Domínguez en diálogo con La Teja.

ver también Irán descarta ir al Mundial 2026 y FIFA definirá al reemplazante: ¿puede ser una selección de Centroamérica?

Y para cerrar, le dio al “Comandante” una suerte de ultimátum: “Si Fidel no aparece ya este fin de semana, no hay tiempo para ser justo. Por más que sea hombre de selección, él no va a estar al 100%. Va a llegar con pocos minutos, dosificado el ritmo, intensidad, confianza con la pelota. Si lo llevamos al Mundial, sería irresponsable”.

¿Qué lesión tiene Fidel Escobar?

De acuerdo al médico de la institución, Esteban Campos, el panameño tuvo una hernia en la columna por la cual fue intervenido quirúrgicamente. Ahora está en la etapa final de su recuperación: recibió el alta médica y entrena de manera diferenciada, pero no quieren acelerar su regreso ni ponerle fecha por temor a que se resienta.

Publicidad

Publicidad

Fidel Escobar cuenta los días para volver a jugar. (Foto: Saprissa)

“La columba es traicionera”, aseveró el galeno, que quiere ayudar al zaguero a cumplir su sueño y también vela por los intereses del club. Recordemos que si Fidel Escobar va al Mundial 2026, Saprissa recibirá una interesante suma de dinero por parte de la FIFA.

Publicidad

Datos clave

Sentencia mediática: El periodista panameño “Chepe Bomba” aseguró que, debido a su inactividad, sería “irresponsable” llevar a Fidel Escobar al Mundial y lo considera fuera de la lista.

El periodista panameño “Chepe Bomba” aseguró que, debido a su inactividad, sería “irresponsable” llevar a Fidel Escobar al Mundial y lo considera fuera de la lista. Larga inactividad: El “Comandante” suma 81 días sin jugar tras una cirugía por una hernia en la columna, lo que le ha impedido disputar toda la primera vuelta con el Saprissa.

El “Comandante” suma 81 días sin jugar tras una cirugía por una hernia en la columna, lo que le ha impedido disputar toda la primera vuelta con el Saprissa. Recuperación con cautela: Aunque ya recibió el alta médica y entrena de forma diferenciada, el cuerpo médico morado no le pone fecha de regreso.

Aunque ya recibió el alta médica y entrena de forma diferenciada, el cuerpo médico morado no le pone fecha de regreso. Interés compartido: Saprissa busca recuperar al jugador no solo por lo deportivo, sino también por el beneficio económico que recibiría de la FIFA si el zaguero acude a la cita mundialista.