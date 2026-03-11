“Para vos”: el hijo de Óscar Ramírez conmovió a Alajuelense con una dedicatoria muy especial tras el empate ante LAFC

El empate conseguido por Liga Deportiva Alajuelense ante LAFC también tuvo un significado especial fuera del campo. Andrés Ramírez, hijo del técnico Óscar Ramírez, compartió en sus redes sociales una dedicatoria para su abuelo, padre del “Machillo”, quien se encontraba celebrando su cumpleaños.

Desde su cuenta de Instagram, Andrés destacó el valor del 1-1 logrado en Los Ángeles y decidió dedicarle ese resultado al familiar en una fecha especial.

Dicho gesto reflejó el momento emotivo que vivió el entorno del técnico manudo tras un resultado importante en la serie de la Concachampions 2026.

Así fue el mensaje del hijo de Óscar Ramírez que conmovió a Alajuelense

Andrés Ramírez, hijo del técnico Óscar “Machillo” Ramírez, también acompañó el empate de Alajuelense con un gesto especial en sus redes sociales. “Feliz cumpleaños, mi cuate, por vos el resultado mi viejito”.

En Instagram, el analista de video del club dedicó el resultado a su abuelo, quien celebraba su cumpleaños, compartiendo una fotografía en la que aparece junto a la medalla de campeón de la Copa Centroamericana que el equipo conquistó el año pasado ante Xelajú.

Hijo de Óscar Ramírez le dedicó un mensaje a su abuelo tras el empate ante LAFC y su cumpleaños

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

