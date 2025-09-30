Movimiento internacional: Saprissa lanza un anuncio inesperado sobre Gustavo Herrera en pleno Mundial Sub-20

El sábado 27 de septiembre, la Selección Sub-20 de Panamá tuvo su estreno en el Mundial de Chile, enfrentando a Paraguay en un partido que terminó con un marcador de 3-2 a favor de los guaraníes.

A pesar de la derrota, el encuentro dejó buenas noticias para Deportivo Saprissa, ya que Gustavo Herrera, delantero de 19 años y jugador del club morado, tuvo una destacada actuación, participando directamente en ambos tantos de su equipo con un doblete de asistencias.

Saprissa acompaña a Gustavo Herrera lejos de Costa Rica

Durante el partido, Enrique Rivers, miembro de las divisiones menores del Monstruo, estuvo presente en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso. Rivers viajó al país del Cono Sur para observar el rendimiento del juvenil canalero en el torneo.

El club confirmó este movimiento en sus redes sociales: “El Deportivo Saprissa con presencia en el Mundial Juvenil Sub-20 de Chile 2025, desarrollando relaciones internacionales y dándole seguimiento a nuestro jugador Gustavo Herrera“, anunciaron los tibaseños en una publicación que incluía una imagen en la que Rivers se encontraba acompañado por Andrés Imperiale, ex futbolista argentino con pasado en Tibás, con quien se reencontró en Chile.

La directiva de Saprissa sigue de cerca el desempeño de Herrera con la selección que dirige Jorge Dely Valdés, con la esperanza de que el Mundial Sub-20 sirva para que el joven delantero recupere la confianza y pueda destaparse con el uniforme morado.

La deuda del juvenil con los morados

A pesar de su gran potencial, Herrera no ha logrado marcar goles ni repartir asistencias en los 12 partidos disputados con Saprissa hasta la fecha. Esto ha generado impaciencia entre los aficionados saprissistas, quienes ya comienzan a cuestionar su rendimiento defendiendo el escudo de la S.

Pero la historia cambia cuando se trata del desempeño con la selección. Con Panamá, el ex Sporting San Miguelito ha demostrado su capacidad para jugar un rol clave en la ofensiva, como lo evidenció en el partido contra Paraguay.

El próximo desafío para Gustavo Herrera y la Selección de Panamá será este martes 30 de septiembre, cuando enfrenten a Ucrania desde las 2:00 p.m. (hora tica), en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Mundial Sub-20.

