Es oficial: Saprissa anuncia el regreso que Vladimir Quesada estaba esperando tras recuperar a Warren Madrigal

Este domingo 28 de septiembre, Warren Madrigal volvió a integrarse a una convocatoria de Deportivo Saprissa luego de más de tres meses de recuperación tras la fractura de peroné sufrida con la Selección de Costa Rica durante el duelo por la Copa Oro 2025 ante Surinam en junio.

El delantero de 21 años, quien regresó a Tibás tras su préstamo en Valencia, fue incluido por el entrenador Vladimir Quesada en el banquillo morado para el enfrentamiento con Club Sport Cartaginés, líder del Torneo Apertura 2025.

La salud de Alberth Barahona

Pero la recuperación de Madrigal no fue la única novedad positiva para el equipo tibaseño. A través de un comunicado oficial, Saprissa detalló el estado de Alberth Barahona, volante de 20 años que fue hospitalizado entre semana tras sufrir dolores en el pecho.

El jugador morado había experimentado mareos y otros síntomas en su hogar, lo que llevó a sus compañeros a actuar rápidamente y trasladarlo al Hospital Calderón Guardia para su valoración médica.

Barahona recibió atención especializada y completó los estudios necesarios para descartar cualquier problema grave. Saprissa confirmó que fue dado de alta y permanecerá bajo seguimiento del departamento médico del club para asegurar su pronta y segura reincorporación al plantel.

Quesada recupera piezas de cara al clásico

La vuelta de Madrigal y la buena noticia sobre Barahona representan un respiro para Vladimir Quesada, quien ahora cuenta con mayores opciones en ofensiva y mediocampo.

Con el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense programado para el próximo 19 de octubre, cada jugador disponible suma valor, sobre todo considerando la intensidad del calendario del campeonato tico.

