“Montar una cama”: Kendall Waston habla claro sobre lo que nadie en Saprissa quería mencionar tras la salida de Wanchope

En el fútbol costarricense no pasó desapercibido el rotundo cambio de actitud que mostró el Deportivo Saprissa con el regreso de Vladimir Quesada al banquillo.

Tras una racha de tres partidos para el olvido que culminó en la salida de Paulo Wanchope, el director técnico de 59 años inició su tercer ciclo como estratega morado con una noche perfecta: el Monstruo vapuleó 4-0 a Sporting FC en La Cueva, en un duelo que reflejó con claridad la superioridad del local.

Este lunes, en la antesala del duelo definitorio ante Motagua por la Copa Centroamericana, Kendall Waston fue consultado sobre este repentino cambio en la actitud del plantel.

¿Cómo explica Kendall Waston el cambio de actitud?

El experimentado zaguero quiso dejar bien en claro que no existe ningún complot detrás de la salida de Wanchope, respondiendo a un sector de la afición y a versiones de algunos medios de comunicación que habían planteado esa posibilidad para explicar los últimos tropiezos tibaseños.

“Los jugadores nunca vamos a ir a la cancha con la disposición de perder, de montar una cama, sea quién sea el entrenador. Eso no va con la ideología nuestra, nuestros valores. Sé que en otros lugares se puede dar, pero no quiere decir que en Saprissa se dé”, disparó el referente morado.

Kendall Waston no se esconde (Deportivo Saprissa).

Waston continuó con su descargo, defendiendo la ética del vestuario que lo tiene como referente: “Tengo claro que nosotros no somos así. La verdad no sé por qué el cambio radical de un encuentro a otro, pero siempre vamos a dejar nuestra mejor versión”.

“Está en juego la comida de nuestras familias”

“Uno puede percibir, puede sospechar la malicia o el puñal cuando viene, y ninguno de nosotros nos vamos a meter el propio puñal, porque al final somos afectados principalmente. Uno quiere jugar, está en juego el contrato, la comida de nuestras familias. Si vamos a perjudicar a nuestro propio jefe, nos perjudicamos a nosotros también”, añadió el portentoso defensa.

Waston defendió la ética de sus compañeros (Saprissa).

Waston concluyó asegurando que no ha sido testigo de una situación de este tipo ni una sola vez en todos sus años en Saprissa: “En este grupo nunca he visto algún tipo de estas situaciones, ni antes ni ahora. Obviamente van a haber jugadores que no están felices porque no juegan, pero no significa que uno le esté deseando a su jefe que lo echen”.

Con este asunto espinoso fuera del camino, el Monstruo ya está enfocado en el duelo ante Motagua. El equipo de Vladimir Quesada se juega la vida en la Copa Centroamericana, recibiendo al líder del Grupo C en un choque que solo admite la victoria para los morados.