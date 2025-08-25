“No puede estar en Saprissa”: Vladimir Quesada golpea al camerino con un fuerte mensaje que señala la salida de Tibás

El Deportivo Saprissa se juega la vida este martes 26 de agosto en la Copa Centroamericana 2025, cuando reciba en La Cueva al Motagua de Honduras, actual líder del Grupo C, en un partido que solo admite la victoria para los morados.

Cualquier otro marcador complicaría gravemente las aspiraciones internacionales del Monstruo, lo que revive los fantasmas de la eliminación sufrida el año pasado frente a Antigua GFC de Guatemala.

La presión no da respiro

Consciente de lo que se juegan, Vladimir Quesada lanzó un mensaje que sacudió al camerino y que sonó casi como una advertencia. “Modestia aparte, nosotros estamos en el equipo más importante de Costa Rica y en el más importante de Centroamérica. Eso es igual a presión, en Saprissa siempre hay presión“, arrancó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“El partido de mañana sabemos que está cargado de presión para nosotros, pero la frase la voy a repetir: el que no puede aguantar la presión en el Saprissa, no puede estar en el Saprissa“, añadió de forma tajante Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada conoce bien lo que se necesita para representar el uniforme morado (ESPN).

El estratega tibaseño insistió en que, más allá del peso del momento, la plantilla está mentalizada para responder: “Estos jugadores saben de qué se trata esto, y estamos obviamente mentalizados para mañana, con toda esa presión pero con el apoyo irrestricto de nuestra afición. Entendemos que vamos a enfrentar a un gran equipo y vamos a intentar hacer lo mejor posible para sacar la clasificación“, remarcó.

¿Cómo llega Saprissa al duelo con Motagua?

Saprissa depende de sí mismo, pero no tiene margen de error. El equipo llega al duelo con 6 puntos y una diferencia de gol de +2, igualado con el CAI de Panamá, aunque en desventaja en goles a favor.

Por eso, un empate no basta: la victoria es la única forma de avanzar. Mientras tanto, los canaleros se medirán con Cartaginés, que todavía sueña con avanzar con sus 4 unidades y +5 de diferencia de gol.