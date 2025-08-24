Saprissa lo necesitaba: Vladimir Quesada recibe la noticia que inclina la balanza en favor del Monstruo antes de la final con Motagua

Vladimir Quesada en su regreso al banquillo del Deportivo Saprissa no pudo haber comenzado de mejor manera, tras una goleada categórica 4-0 frente a Sporting San José que devolvió confianza al plantel y entusiasmo a la afición.

Ahora, el desafío inmediato será el duelo frente a Motagua por la Copa Centroamericana, un partido clave en la lucha por clasificar a la siguiente fase.

En ese contexto, Quesada recibió una noticia que favorece a Saprissa y que podría marcar diferencia de cara al encuentro, inclinando la balanza hacia el conjunto morado en un cruce que promete ser de alta intensidad y definición.

¿Cuál es la noticia que inclina la balanza a favor del Saprissa ante Motagua en Copa Centroamericana?

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento imponente en casa, alcanzando una racha de 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota en “la Cueva” en todas las competiciones.

Deportivo Saprissa

La localía se ha convertido en una verdadera fortaleza morada, un factor que puede resultar determinante en el duelo frente a Motagua por la Copa Centroamericana.

Dicho choque entre Saprissa y Motagua tiene tintes de auténtica final anticipada, ya que ambos equipos llegan con la obligación de sumar para asegurar su clasificación entre los dos primeros lugares del grupo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Grupo C – Copa Centroamericana 2025

¿Cuándo juegan Saprissa y Motagua por Copa Centroamericana?

El partido entre Saprissa y Motagua por la Copa Centroamericana está programado para disputarse el martes 26 de agosto a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica (9:00 p.m. en Costa Rica) correspondiente a la jornada 4 del Grupo C y será clave para definir los clasificados a la siguiente fase del torneo regional.