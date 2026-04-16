Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Miles de dólares: revelan los montos que Saprissa le ofreció a Liberia para fichar a Alonso Hernández y Antonny Monreal

Alonso Hernández y Antonny Monreal serían los apuntados de Saprissa para el Torneo Apertura 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Saprissa, afirman, acelera por las dos figuras de Liberia.
© José Cordero y ADMLSaprissa, afirman, acelera por las dos figuras de Liberia.

Deportivo Saprissa volvió a gritar campeón después de casi dos años este miércoles por la noche, al vencer 3-1 a Sporting FC en la final que albergó el Estadio Edgardo Baltodano y sumar a sus vitrinas la octava copa nacional de su historia: el Torneo de Copa.

Ahora, la mira de los dirigidos por Hernán Medford está puesta en el Clásico Nacional del domingo. En caso de derrotar a Alajuelense no solo defenderían el segundo lugar del Clausura 2026, sino que también dejarían a su archirrival con un pie afuera de la fase final —para eso, Liberia también debería ganar.

Mientras que la comisión deportiva del club, liderada por Erick Lonnis, va más allá. En paralelo a la definición del torneo, ya trabaja para reforzar a la “S” de cara al próximo semestre. Y tendría en la mira a dos futbolistas, precisamente, del conjunto liberiano.

Saprissa va por Alonso Hernández y Antonny Monreal

Según aseveraron en el programa La Voz Saprissista, la intención de Saprissa es fichar al delantero Joaquín Alonso Hernández y al portero mexicano Antonny Monreal, quien se encuentra tramitando la nacionalidad tica. Ambos son piezas clave en el esquema de José Saturnino Cardozo.

Clásico en peligro para Saprissa: Alajuelense recibe la noticia que pone en jaque a Hernán Medford antes de ir al Morera Soto

ver también

Clásico en peligro para Saprissa: Alajuelense recibe la noticia que pone en jaque a Hernán Medford antes de ir al Morera Soto

Tengo información de que Hernández sí tiene oferta de Saprissa. Su oferta estaría ascendiendo los 100 mil dólares para el jugador y $50 mil dólares para Monreal. Los $100 mil son como un enganche, porque el jugador va a quedar libre”, mencionaron respecto al ariete mexicano-estadounidense, cuyo contrato con Liberia expira a mitad de año.

Tanto él como el guardameta están en conversaciones para extender su ligamen, pero también podrían irse gratis si no llegan a un acuerdo. En ese contexto es que aparecen los morados. Aunque no son los únicos: Cartaginés y Sporting también ofertaron por Alonso Hernández.

Publicidad

Si bien su representante, Luis García, le dijo al prorgrama Acción 360 que ninguno de los dos grandes de Costa Rica presentaron una propuesta formal, desde el envío mencionado anteriormente afirman que las negociaciones están en curso tras bambalinas.

La contratación más potable pareciera ser la del atacante de 31 años, pues se baraja la posibilidad de que el panameño Newton Williams se marche de Saprissa en el próximo mercado de piernas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mariano Torres vuelve a encender el debate en Costa Rica: "Pregúntenle al Real Madrid"
Deportivo Saprissa

Mariano Torres vuelve a encender el debate en Costa Rica: "Pregúntenle al Real Madrid"

En Costa Rica comparan a Alajuelense con Olimpia y Motagua, pero dejan afuera a Saprissa
Concacaf

En Costa Rica comparan a Alajuelense con Olimpia y Motagua, pero dejan afuera a Saprissa

Saprissa rompe el silencio sobre lo ocurrido con Jefferson Brenes y Bancy Hernández
Deportivo Saprissa

Saprissa rompe el silencio sobre lo ocurrido con Jefferson Brenes y Bancy Hernández

Medford patea el tablero: la alineación de Saprissa sin figuras de peso para medirse a Sporting
Deportivo Saprissa

Medford patea el tablero: la alineación de Saprissa sin figuras de peso para medirse a Sporting

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo