Miles de dólares: revelan los montos que Saprissa le ofreció a Liberia para fichar a Alonso Hernández y Antonny Monreal

Deportivo Saprissa volvió a gritar campeón después de casi dos años este miércoles por la noche, al vencer 3-1 a Sporting FC en la final que albergó el Estadio Edgardo Baltodano y sumar a sus vitrinas la octava copa nacional de su historia: el Torneo de Copa.

Ahora, la mira de los dirigidos por Hernán Medford está puesta en el Clásico Nacional del domingo. En caso de derrotar a Alajuelense no solo defenderían el segundo lugar del Clausura 2026, sino que también dejarían a su archirrival con un pie afuera de la fase final —para eso, Liberia también debería ganar—.

Mientras que la comisión deportiva del club, liderada por Erick Lonnis, va más allá. En paralelo a la definición del torneo, ya trabaja para reforzar a la “S” de cara al próximo semestre. Y tendría en la mira a dos futbolistas, precisamente, del conjunto liberiano.

Saprissa va por Alonso Hernández y Antonny Monreal

Según aseveraron en el programa La Voz Saprissista, la intención de Saprissa es fichar al delantero Joaquín Alonso Hernández y al portero mexicano Antonny Monreal, quien se encuentra tramitando la nacionalidad tica. Ambos son piezas clave en el esquema de José Saturnino Cardozo.

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“Tengo información de que Hernández sí tiene oferta de Saprissa. Su oferta estaría ascendiendo los 100 mil dólares para el jugador y $50 mil dólares para Monreal. Los $100 mil son como un enganche, porque el jugador va a quedar libre”, mencionaron respecto al ariete mexicano-estadounidense, cuyo contrato con Liberia expira a mitad de año.

Tanto él como el guardameta están en conversaciones para extender su ligamen, pero también podrían irse gratis si no llegan a un acuerdo. En ese contexto es que aparecen los morados. Aunque no son los únicos: Cartaginés y Sporting también ofertaron por Alonso Hernández.

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Si bien su representante, Luis García, le dijo al prorgrama Acción 360 que ninguno de los dos grandes de Costa Rica presentaron una propuesta formal, desde el envío mencionado anteriormente afirman que las negociaciones están en curso tras bambalinas.

La contratación más potable pareciera ser la del atacante de 31 años, pues se baraja la posibilidad de que el panameño Newton Williams se marche de Saprissa en el próximo mercado de piernas.