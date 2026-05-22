“Hay conversaciones”: Alajuelense va por un campeón con Saprissa que brilló en el extranjero

Pensando en sumar algún fichaje, Alajuelense tiene en mente buscar a un jugador que supo ser campeón afuera de Costa Rica y en Saprissa.

El mercado en Liga Deportiva Alajuelense no da respiro y cada movimiento empieza a dejar en claro la intención del nuevo proyecto. Tras un Clausura 2026 decepcionante, el club rojinegro decidió apostar fuerte con la llegada de Ismael Rescalvo, quien ya comenzó a marcar diferencias en la planificación del plantel.

La idea es clara: sumar jugadores con recorrido, experiencia y capacidad para competir de inmediato. En ese contexto, la dirigencia no solo mira nombres del presente, sino también perfiles que ya conocen el fútbol costarricense y han demostrado su valor en otros escenarios.

¿Cuál es el ex Saprissa que quiere fichar Alajuelense?

Ahí es donde aparece una opción que, además de rendimiento, suma un condimento especial. Según informó Kevin Jiménez: “Alajuelense está interesado en Luis Díaz y ya existen conversaciones en curso para intentar cerrar su fichaje”.

El extremo no es un nombre cualquiera. Su pasado reciente lo vincula directamente con Deportivo Saprissa, donde se consagró campeón en 2024, lo que le agrega un peso extra a una posible llegada al eterno rival.

Luis Díaz es del interés de Alajuelense. (Foto: Sporting)

Pero su recorrido va más allá del ámbito local. Díaz también sabe lo que es ganar fuera del país, ya que formó parte del Columbus Crew que levantó la MLS Cup en 2020, consolidando su nombre en el fútbol internacional.

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En el último Clausura 2026, defendiendo la camiseta de Sporting FC, disputó 15 partidos y aportó una asistencia, números que no reflejan del todo su capacidad de desequilibrio, pero que lo mantienen en el radar de los equipos grandes.

ver también Ismael Rescalvo sigue pasando la escoba: el futbolista de Alajuelense que se marcha a otro equipo histórico de Costa Rica

Para Alajuelense, su llegada tendría varias lecturas. No solo sumaría velocidad y amplitud en ataque, sino que también incorporaría a un jugador que ya sabe lo que es ganar títulos y competir bajo presión.

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El detalle de su pasado en Saprissa tampoco es menor. En un mercado donde los movimientos entre rivales siempre generan impacto, esta posible transferencia empieza a tomar forma como uno de los temas más calientes.

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Por ahora, las conversaciones están en marcha y no hay nada cerrado. Pero el interés es real y responde directamente a la búsqueda de perfiles que puedan cambiarle la cara al equipo.

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