Mientras Alajuelense no se decide por él, Alonso Hernández ya recibió la oferta de otro grande de Costa Rica

El mercado de fichajes en Costa Rica empieza a moverse incluso antes de que termine el torneo, y uno de los nombres que más ruido genera es el de Alonso Hernández. El atacante de Liberia está en un momento clave de su carrera, con contrato por finalizar y varios clubes siguiendo de cerca su situación.

Desde hace semanas, Liga Deportiva Alajuelense puso la mira en uno de los mejores extranjeros. Según reveló Anthony Porras, el perfil del jugador gusta dentro del club rojinegro y ya ha sido sondeado como una opción para reforzar el ataque de cara al próximo torneo.

Sin embargo, en la Liga todavía no pasan de la observación. No hay oferta formal ni acercamientos concretos, algo que empieza a abrir la puerta a otros equipos que no quieren perder tiempo.

El otro grande que se interesó por Joaquín Alonso Hernández

Y ahí es donde aparece el giro. Mientras Alajuelense analiza, otros ya se mueven. Kevin Jiménez confirmó que tanto Sporting como Cartaginés han mostrado interés en Hernández, con los brumosos posicionándose como el “otro grande” que entra en la pelea.

Joaquín Alonso Hernández tiene varios clubes interesados.

La situación se vuelve aún más interesante considerando que Liberia también quiere retenerlo. El club sabe que tiene entre manos a un jugador con mercado y buscará renovarlo, aunque no será una tarea sencilla con tantas miradas encima.

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Por ahora, Hernández mantiene el foco en lo deportivo. Está concentrado en cerrar de la mejor manera el torneo con Liberia, pero su futuro empieza a tomar forma fuera de la cancha.

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Así, el escenario está planteado. Alajuelense lo sigue, pero no avanza. Cartaginés aparece y se mete en la discusión. Sporting también presiona. Y en el medio, un jugador que empieza a entender que su próximo destino podría definirse más rápido de lo que muchos imaginaban.

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Datos Claves

Alonso Hernández , atacante de Liberia , finaliza pronto su contrato y tiene varios clubes interesados.

, atacante de , finaliza pronto su contrato y tiene varios clubes interesados. Alajuelense ha sondeado al jugador, pero actualmente no existe una oferta formal confirmada.

ha sondeado al jugador, pero actualmente confirmada. Los clubes Sporting y Cartaginés también han mostrado interés concreto por fichar a Hernández.