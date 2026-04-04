Si bien el Deportivo Saprissa piensa en la parte final del Torneo Clausura 2026, el Comité Deportivo y la directiva no deja de lado lo que será el mercado de fichajes y el armado del equipo para la próxima temporada.

En la plantilla morada, hay seis jugadores que terminan su vínculo el siguiente 30 de junio. Saprissa está negociando con alguno de ellos para que se mantengan en la institución. Además, hay otros que podrían dejar el club como agentes libres.

Ellos son: Mariano Torres, Ricardo Blanco, Ariel Rodríguez, Marvin Loría, Deyver Vega y Newton Williams. Los primeros tres tienen grandes opciones de continuar en el equipo. De hecho, en el conjunto tibaseño ya mostraron sus intenciones de extenderlo.

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Marvin Loría y Deyver Vega podrían dejar Saprissa en julio

Sin embargo, los otros tres no tienen asegurado su futuro en Saprissa. Según la información de ESPN, “no todos seguirán” de los que terminan el vínculo en apenas dos meses. Por eso, podrían ser las primeras salidas de cara al mercado venidero.

Tanto Vega como Loría son los candidatos a dejar la planilla. Ambos llegan muy cuestionados y serían los que no seguirían en el club. Cabe recordar que Erick Lonnis aseguró días atrás que es imposible renovarle a todos los jugadores.

En cuanto a la información, ellos dos son los que menos posibilidades tienen de seguir. Sobre el panameño Williams, esperarán a que pueda recuperarse de su lesión. De responder de forma positiva, podría quedarse después de haber jugado apenas unos minutos.

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