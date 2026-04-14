“Llegará a Herediano”: Jafet Soto cierra el fichaje del atacante extranjero que tanto necesitaba

En Herediano no quieren dejar cabos sueltos en este cierre de temporada y mucho menos de cara al próximo torneo. Mientras el equipo pelea en la parte alta del Clausura 2026, desde la dirigencia ya empezaron a mover fichas en el mercado para reforzar una zona que consideran clave: el ataque.

¿Quién es el futbolista que ya tiene cerrado Herediano?

El nombre que apareció en las últimas horas no es uno desconocido para el fútbol costarricense. Se trata de Fernando Lesme, delantero paraguayo de 24 años que actualmente milita en Liberia y que ya tuvo un paso previo por Alajuelense. Un jugador que, pese a las dificultades recientes, sigue generando interés por su potencial.

La información la confirmó su propio representante, Luis García, en declaraciones a Diario Extra Radio. “Fernando Lesme llegará a Herediano. Es un tema que se puso muy complicado y mediático a mitad de año”, aseguró, dejando claro que el movimiento ya está encaminado.

En tono paródico, mientras algunos equipos todavía están pensando en a quién fichar, en Herediano parecen haber ido directo al grano. Jafet Soto no esperó demasiado y avanzó por un perfil que conoce bien el medio y que puede adaptarse rápido.

El contexto de Lesme también es particular. Viene de un Clausura 2026 condicionado por las lesiones, en el que apenas pudo disputar siete partidos. Sin embargo, en ese corto tiempo dejó números interesantes, con cuatro goles que reflejan su capacidad en el área.

Su recuperación ya está en marcha. Según explicó su agente, el delantero está listo físicamente y podría sumar minutos en los partidos que restan del torneo, e incluso en una eventual liguilla si Liberia logra meterse.

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“Ya está listo, terminará su contrato y tiene que irse al siguiente club”, agregó García, confirmando que su ciclo en Liberia está próximo a cerrarse y que el destino apunta directamente a Herediano.

En el Team lo ven como una apuesta a futuro, pero también como una solución inmediata. Un delantero joven, con experiencia en el país y margen de crecimiento, que llega en un momento donde el club busca dar un salto de calidad en ofensiva.

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Datos Claves

El delantero paraguayo Fernando Lesme tiene cerrado su fichaje con el Club Sport Herediano .

tiene cerrado su fichaje con el . Luis García , representante del jugador, confirmó el traspaso para el próximo torneo Clausura 2026 .

, representante del jugador, confirmó el traspaso para el próximo . Fernando Lesme anotó cuatro goles en siete partidos disputados durante la actual temporada con Liberia.