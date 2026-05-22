Mientras varios equipos de Costa Rica empiezan a interesarse en su posible fichaje, Joel Campbell compartió una publicación en Instagram con un mensaje que seguramente resonará entre los liguistas.

El pasado lunes 18 de mayo, Liga Deportiva Alajuelense anunciaba el amargo final de la etapa de Joel Campbell defendiendo el uniforme de la institución rojinegra.

Tras expirar su contrato y con una temporada muy irregular a sus espaldas, el atacante de 33 años no logró convencer a la directiva manuda ni al nuevo cuerpo técnico para extender el vínculo, por lo que se convirtió en agente libre.

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Desde ese momento, aunque se mantuvo muy activo en sus redes sociales, Campbell no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Sin embargo, este viernes, mientras varios equipos de Costa Rica empiezan a interesarse en su posible fichaje, el jugador compartió una publicación en Instagram con un mensaje que seguramente resonará entre los liguistas.

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“El sabio elige el silencio”

“El sabio elige el silencio cuando la ignorancia alza la voz”, reza la última imagen del posteo, el cual el ex Alajuelense acompañó con una sugerente descripción: “Trabaja en silencio, no te desenfoques porque el ruido es parte del show…”.

Esta es la frase que compartió Joel Campbell a cuatro días de abandonar Alajuelense (Instagram).

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Ahora, queda la duda en el aire: ¿la frase sobre ‘la ignorancia’ se trata de un recado referido a todo lo que se habló desde su salida del club rojinegro? Tal vez. Solo él lo sabe.

¿Dónde seguirá la carrera de Joel Campbell?

Mientras tanto, el futuro del tres veces mundialista con Costa Rica es cada vez más incierto, pero todo apunta a que se mantendrá en la Liga Promérica. Joel analiza su próximo paso en un mercado de fichajes donde no le sobran certezas, aunque sí pretendientes.

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Equipos como Puntarenas FC y la AD San Carlos ya confirmaron su interés en ficharlo como refuerzo estelar para el Apertura 2026. Eso sí, ambas directivas son conscientes de que las altas pretensiones salariales del jugador pueden llegar a ser un impedimento importante para concretar la operación.

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Por otra parte, la lista de destinos descartados también crece. El Club Sport Cartaginés le cerró las puertas recientemente, sumándose a la nómina que encabezan Saprissa, Herediano y Sporting; clubes donde es un hecho que Campbell no jugará la próxima temporada. El mercado aún es largo y el próximo destino del atacante sigue siendo una gran incógnita.

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En síntesis