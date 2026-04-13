Alajuelense vuelve a la carga: la figura del fútbol de Costa Rica que Machillo Ramírez quiere para el próximo mercado de fichajes

La Liga Deportiva Alajuelense ya empezó a mover fichas pensando en el próximo mercado y, como suele pasar, los nombres jóvenes del fútbol tico vuelven a aparecer en su radar. En medio de la pelea por el Clausura 2026, la dirigencia rojinegra no pierde de vista el futuro y apunta a reforzar zonas claves con talento local.

¿Cuál es el futbolista por el que volvería a ir Alajuelense?

Uno de esos nombres es Abner Hudson, extremo de 20 años que hoy es pieza importante en Liberia. Su crecimiento en este torneo no pasó desapercibido y volvió a despertar el interés de la Liga, que ya lo tenía seguido desde etapas anteriores.

Hudson llegó a Liberia en enero con un contrato por dos años, en una apuesta que rápidamente empezó a dar resultados. Se consolidó como titular y, aunque sus números no son explosivos, su rendimiento lo posiciona como una opción interesante a largo plazo.

En el Clausura 2026 suma 15 partidos disputados, con un gol y una asistencia. En tono paródico, no lidera las estadísticas, pero sí cumple con algo que en el fútbol tico vale mucho: ser constante y confiable en un equipo competitivo.

Alajuelense va de nuevo por Hudson. (Foto: Teletica)

El detalle que complica la operación está en su contrato. Hudson tiene vínculo con Liberia hasta diciembre del 2027, lo que obliga a Alajuelense a negociar en serio si quiere llevárselo. No es una salida sencilla ni barata.

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Y en Liberia lo tienen claro. No hay intención de soltarlo fácilmente, sobre todo considerando que es uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel. Cualquier movimiento deberá ser convincente desde lo económico y también desde lo deportivo.

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En Alajuelense, Machillo Ramírez ya lo tiene en carpeta. Sabe que necesita alternativas por las bandas y que el recambio es clave para sostener la competencia interna en el equipo.

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Así, mientras el torneo sigue su curso, la Liga ya juega otro partido en paralelo. Uno que no se define en 90 minutos, sino en negociaciones, estrategias y decisiones que pueden marcar el próximo semestre. Y en ese tablero, el nombre de Abner Hudson vuelve a estar sobre la mesa.

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Datos Claves

Alajuelense tiene interés en fichar al extremo de 20 años Abner Hudson para 2026.

tiene interés en fichar al extremo de 20 años para 2026. Abner Hudson registra un gol y una asistencia en 15 partidos del Clausura 2026.

registra y una asistencia en del Clausura 2026. El jugador mantiene un contrato vigente con Liberia hasta diciembre del 2027.