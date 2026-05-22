Ismael Rescalvo sigue pasando la escoba: el futbolista de Alajuelense que se marcha a otro equipo histórico de Costa Rica

Pensando en la plantilla de cara a la próxima temporada, Ismael Rescalvo sigue borrando jugadores y ahora un club aprovechó la limpiez para quedarse con él.

La reestructuración en Liga Deportiva Alajuelense no se detiene y cada día deja señales más claras del rumbo que quiere tomar Ismael Rescalvo. Tras un Clausura 2026 decepcionante, en el Morera Soto decidieron ir a fondo, y eso incluye no solo fichajes, sino también definir qué hacer con varios futbolistas que regresan al club.

¿Quién es el jugador que borró ahora Rescalvo?

Uno de esos casos es el de Daniel Chacón, quien volverá a la institución tras su paso por Municipal Liberia. Sin embargo, su regreso no garantiza que vaya a formar parte del plantel para la próxima temporada.

El propio dirigente León Weinstok fue claro al explicar el panorama del jugador, marcado por una seguidilla de lesiones que condicionaron su continuidad. Dos rupturas de ligamento cruzado y un nuevo problema físico en la pretemporada terminaron frenando su desarrollo.

“Daniel forma parte de la institución… ahora está por terminar la recuperación”, señaló, dejando en evidencia que el club maneja el caso con cautela antes de tomar una decisión definitiva.

Danie Chacón no seguirá en Alajuelense. (Foto: Liberia)

La historia reciente del mediocampista ha sido compleja. Llegó como una apuesta fuerte en 2023, luego salió cedido al Colorado Rapids en 2024 y regresó en 2025, para posteriormente volver a salir en busca de minutos.

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En Liberia, bajo el mando de José Saturnino Cardozo, parecía tener una nueva oportunidad, pero una lesión en pretemporada le impidió siquiera debutar oficialmente.

Hoy, con su recuperación en la recta final, el club analiza cuál será el siguiente paso. Y ahí es donde aparece una opción concreta que empieza a tomar fuerza.

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¿Cuál es el club de Costa Rica al que se iría Daniel Chacón?

Según informó Kevin Jiménez, Chacón está cerca de convertirse en jugador de AD San Carlos, en una operación que lo alejaría nuevamente de Alajuelense.

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El interés viene directamente de Wálter Centeno, quien quiere sumarlo a su proyecto y darle el espacio que necesita para recuperar ritmo competitivo.

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La posible salida encaja con la lógica que empieza a instalar Rescalvo: definir rápidamente quiénes entran en su idea y quiénes deberán buscar minutos en otros equipos.

Datos Claves

Daniel Chacón regresa a Liga Deportiva Alajuelense tras su paso por Municipal Liberia.

a Liga Deportiva Alajuelense tras su paso por Municipal Liberia. Dos rupturas de ligamentos cruzados condicionaron la continuidad y desarrollo del mediocampista.

cruzados condicionaron la continuidad y desarrollo del mediocampista. Wálter Centeno quiere incorporar al jugador a su proyecto en AD San Carlos.

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