El debate sobre el formato del campeonato nacional vuelve a instalarse en el fútbol costarricense y esta vez llegó acompañado de una voz con peso dentro de la estructura del balompié tico. Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, lanzó un fuerte mensaje hacia la UNAFUT al referirse a la composición de la Primera División.

El dirigente morado no solo se mostró partidario de ampliar la cantidad de clubes en el torneo, sino que también dejó claro que el crecimiento debe ir acompañado de condiciones estructurales que garanticen competitividad y sostenibilidad para el fútbol de Costa Rica.

Artavia abordó el tema en declaraciones brindadas a Deportivas Columbia, allí explicó que, aunque el tema todavía no ha sido discutido formalmente con profundidad dentro de la UNAFUT, su postura personal es clara respecto al rumbo que debería tomar el campeonato nacional.

¿Cuál es el mensaje de Artavia a la UNAFUT?

“Quiero un campeonato de 12 equipos y esperemos que lo podamos aumentar con el tiempo”, expresó Artavia al analizar el panorama del torneo local. La idea de ampliar la cantidad de clubes no es nueva dentro del fútbol tico, pero cada vez aparecen más dirigentes que consideran que el formato actual puede evolucionar si se construyen las bases adecuadas.

Sin embargo, el dirigente también dejó claro que su postura no pasa simplemente por sumar equipos a la Primera División: “Pero no es solo meter equipos, es contar con menos canchas artificiales, que deban tener un estándar mínimo de desempeño. Las canchas artificiales son muy duras y con mayor propensión a las lesiones”, explicó Artavia.

Sus palabras reflejan una preocupación compartida por distintos actores del fútbol nacional, especialmente jugadores y cuerpos técnicos que consideran que la superficie de juego puede influir directamente en la integridad física de los futbolistas. Algo que le sucede a Mariano Torres.

En ese sentido, el presidente de Saprissa insistió en que cualquier cambio en la estructura del campeonato debe ir acompañado de un proyecto sólido: “No es nada más decir más equipos, es crear todo lo que se requiere para crear más equipos competitivos que logren un arraigo importante. Quiero ver ojalá 14 clubes en un momento, pero equipos que se puedan sostener”.

