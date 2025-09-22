Mientras Marvin Loria fue borrado por Vladimir Quesada en Saprissa, su esposa tomó esta decisión tras el escándalo

El nombre de Marvin Loría ha estado en vueltos en escándalos por decisión de su esposa. Las críticas ya no son solo por su bajo nivel con el Deportivo Saprissa, sino también por este problema que se filtró. El volante morado, cuestionado por su discreto rendimiento, habría sido apartado por Vladimir Quesada de la titularidad, lo que alimenta aún más la incertidumbre sobre su futuro inmediato en el club.

En paralelo, su esposa Melanie Valverde tomó una decisión que llamó la atención de muchos. Este lunes, la joven compartió en su cuenta de Instagram una fotografía desde otro país.

¿Qué decisión tomó la esposa de Marvin Loria?

Tras haber compartido una imagen yendo en un avión junto a su hijo, Melanie Valverde compartió ahora imágenes de ella en una playa de Cancún. Se la ve tranquila, tras el escándalo que protagonizó con el jugador de Saprissa.

El gesto llega justo después de que se viralizaran videos en los que presuntamente Loría aparece con otra mujer, situación que obligó a Valverde a salir al paso y aclarar ciertos comentarios en redes sociales.

La publicación de Melanie Valverde en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Pese al mal momento personal, Melanie se ha mantenido activa en sus plataformas digitales. Unos días antes, había compartido una foto suya y un video en el que se le veía preparando galletas junto a su hijo. Ella y Marvin contrajeron matrimonio en 2022 y formaron una familia con su pequeño, que hoy tiene dos años.

Mientras tanto, Loría ha sido borrado por Vladimir Quesada. En la victoria ante Pérez Zeledón, el centrocampista no fue ni siquiera al banquillo. El entrenador no ve con buenos ojos seguir dándole minutos debido a su nivel futbolístico.