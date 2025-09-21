La noticia de este domingo en el Deportivo Saprissa dejó a todos consternados. Albert Barahona tuvo que trasladarse rápidamente al hospital en la previa del partido del lunes, el cual enfrentará al Monstruo frente a Pérez Zeledón por la décima jornada.

La información la dio el periodista Kevin Jiménez, quien aseguró que el mediocampista de los Morados “se encuentra hospitalizado tras sufrir un dolor en el pecho y mareos“. Además, agregó que se realizará estudios médicos este lunes para determinar el diagnóstico de lo sucedido.

Desde Saprissa, le confirmaron al periodista Ferlín Fuentes que este sábado presentó dicho problema de salud y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, en San José. También aseguró que la dirección deportiva y el departamento médico está en constante comunicación con el hospital para obtener novedades de lo que ocurrió.

Cabe aclarar que Albert Barahona, según detalló el periodista mencionado, está estable y se encuentra fuera de peligro a pesar de los dolores que presenta en el pecho y los diferentes mareos.

Los números de Albert Barahona en la temporada 2025/2026 con Saprissa

En lo que va de la temporada, el futbolista de 20 años ha sumado 180 minutos con la camiseta morada. Fueron tres partidos por la Liga Promérica y dos por la Copa Centroamericana, todos ellos de la mano de Paulo Wanchope.

Desde el regreso de Vladimir Quesada, Albert Barahona apenas formó parte de dos convocatorias. Estuvo en el banco contra Puntarenas y ante Motagua, pero no vio minutos en cancha. Hace algunas semanas, el periodista Christian Sandoval había revelado que el de Nicoya iba a tener más lugar en este momento de crisis. Hasta ahora, no lo ha tenido.