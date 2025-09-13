La situación en el Deportivo Saprissa parece estar cada vez peor. Con resultados adversos, eliminaciones y derrotas en el clásico, el semestre del Monstruo está siendo para el olvido. A esto, también hay que agregarle un nuevo conflicto que nadie vio venir en el club.

Por si fuera poco, horas antes del partido de este domingo por la Liga Promérica ante Guadalupe, se desató un escándalo con Marvin Loría y su esposa. El futbolista morado habría sido descubierto junto a su amante por Melanie Valverde en un bar de Santa Ana.

ver también “No hay mucho que hacer”: exponen el problema en Saprissa que puede provocar la salida de dos referentes de Vladimir Quesada

Según detalló la cuenta de Chismes Costa Rica, Marvin Loría intentaba escapar de su esposa, mientras se encontraba con su amante en el Bar La Clave. En el video, se puede apreciar como ella quería evitar el escape del futbolista de Saprissa, quien se terminó yendo tras las explicaciones que dio Valverde.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La respuesta de Melanie Valverde luego de encontrar a Marvin Loría con su amante

“Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido“, confesó Melanie Valverde en su cuenta de Instagram sobre lo que ocurrió en la noche del jueves.

Publicidad

Además, dejó entrever que dejará de estar relacionada a Marvin Loría: “Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó… hasta el día de ayer (viernes). Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro“.

Publicidad

La respuesta de Melanie Valverde en su cuenta de Instagram.

Publicidad

¿Tendrá consecuencias Marvin Loría en Saprissa después de lo sucedido en su vida privada?

Este domingo, Saprissa volverá a jugar como local en la Liga Promérica ante Guadalupe después de la derrota ante Puntarenas el pasado miércoles. Todavía no ha salido la convocatoria de Vladimir Quesada, pero este problema podría dejar a Marvin Loría fuera de la nómina teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el equipo morado. No hay lugar a más problemas.