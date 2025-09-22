Es tendencia:
“Pronto”: Vladimir Quesada da la noticia que tanto esperaban en Saprissa tras golear a Pérez Zeledón

Tras el importante resultado contra Pérez Zeledón, Vladimir Quesada habló y dio una importante noticia para todos en Saprissa.

Por Pablo Rocca

Vladimir Quesada da una gran noticia. (Foto: Saprissa)
El Deportivo Saprissa cerró una noche redonda en Tibás tras golear 3-0 a Pérez Zeledón, una de las sorpresas del torneo Apertura 2025. Con este triunfo, los morados alcanzaron el tercer lugar de la tabla y quedaron a solo un punto del líder, el Club Sport Cartaginés.

Más allá de los tres puntos y del buen rendimiento colectivo, la conferencia de prensa de Vladimir Quesada dejó otra noticia que alegró a la afición saprissista: el regreso de Warren Madrigal está cada vez más cerca.

El delantero, quien había vuelto al club tras una lesión sufrida durante su préstamo en el Valencia de España, ya se encuentra en la etapa final de su recuperación. Según lo adelantado por el cuerpo médico, esta misma semana podría reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre Warren Madrigal?

Quesada no ocultó su satisfacción y envió un mensaje esperanzador: “Lo de Warren Madrigal es cuestión de tiempo, hay que tener paciencia. Él es un jugador muy competitivo, pronto va a estar peleando por un puesto en el equipo.

Warren Madrigal empezará a entrenar con normalidad. (Foto: Saprissa)

Warren Madrigal empezará a entrenar con normalidad. (Foto: Saprissa)

La vuelta de Madrigal representaría un refuerzo de lujo para Saprissa en la recta decisiva del campeonato. Su capacidad goleadora y la intensidad que aporta en ataque son atributos que los tibaseños extrañaron durante su ausencia.

El conjunto de Tibás no solo recupera terreno en la tabla, también se prepara para volver a contar con una de sus joyas más prometedoras. Y como lo dijo Quesada, la espera está a punto de terminar: “Pronto”.

