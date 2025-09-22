“Pronto”: Vladimir Quesada da la noticia que tanto esperaban en Saprissa tras golear a Pérez Zeledón

El Deportivo Saprissa cerró una noche redonda en Tibás tras golear 3-0 a Pérez Zeledón, una de las sorpresas del torneo Apertura 2025. Con este triunfo, los morados alcanzaron el tercer lugar de la tabla y quedaron a solo un punto del líder, el Club Sport Cartaginés.

Más allá de los tres puntos y del buen rendimiento colectivo, la conferencia de prensa de Vladimir Quesada dejó otra noticia que alegró a la afición saprissista: el regreso de Warren Madrigal está cada vez más cerca.

El delantero, quien había vuelto al club tras una lesión sufrida durante su préstamo en el Valencia de España, ya se encuentra en la etapa final de su recuperación. Según lo adelantado por el cuerpo médico, esta misma semana podría reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre Warren Madrigal?

Quesada no ocultó su satisfacción y envió un mensaje esperanzador: “Lo de Warren Madrigal es cuestión de tiempo, hay que tener paciencia. Él es un jugador muy competitivo, pronto va a estar peleando por un puesto en el equipo”.

Warren Madrigal empezará a entrenar con normalidad. (Foto: Saprissa)

Publicidad

La vuelta de Madrigal representaría un refuerzo de lujo para Saprissa en la recta decisiva del campeonato. Su capacidad goleadora y la intensidad que aporta en ataque son atributos que los tibaseños extrañaron durante su ausencia.

Publicidad

ver también Todo Saprissa conmocionado por la salud de Albert Barahona: fue hospitalizado y esto dice el club

El conjunto de Tibás no solo recupera terreno en la tabla, también se prepara para volver a contar con una de sus joyas más prometedoras. Y como lo dijo Quesada, la espera está a punto de terminar: “Pronto”.