Mientras Lionel Messi adquirió el Cornellá de España por €2 millones, esta es la cifra que necesitaría para comprar Saprissa

El mundo del fútbol se sacudió esta semana con la noticia de que Lionel Messi, a través de su entorno familiar, formalizó la compra del UE Cornellá, un modesto pero prestigioso equipo que milita en la Tercera Federación (quinta división) de España.

Según reportes de varios medios internacionales, el campeón del mundo desembolsó una cifra cercana a los 2 millones de euros por una institución que, si bien juega en el ascenso, tiene la ventaja de tener sus cuentas totalmente saneadas.

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Ahora, ¿qué pasaría si, en un arrebato de ambición empresarial, Messi pusiera sus ojos en Centroamérica y decidiera comprar al Deportivo Saprissa? Pasar de un modesto club de las divisiones de ascenso en Europa a un gigante de la Concacaf implicaría un salto económico de otra escala.

¿Cuánto vale el Deportivo Saprissa?

Adquirir al Monstruo significa hacerse con una de las marcas deportivas más pesadas, rentables e influyentes de toda Centroamérica. De entrada, el valor actual de la planilla morada roza los 6 millones de euros (según Transfermarkt); es decir, solo las fichas de los jugadores de Saprissa ya triplican lo que Messi pagó por la totalidad del Cornellà.

Pero el grueso del valor del club radica en sus activos físicos: Saprissa es dueño del icónico Estadio Ricardo Saprissa Aymá (“La Cueva”), emplazadoen una zona de alta plusvalía en San Juan de Tibás.

La Cueva, casa del conjunto tibaseño (Unafut).

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A esto hay que sumarle el abrumador poder de comercialización de la institución, que domina la venta de indumentaria, taquillas, derechos de transmisión y patrocinios dentro de la Liga Promérica.

Según un análisis detallado de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, todo este paquete de infraestructura e historia eleva el valor en bruto del club a un rango que podría situarse entre 35 y 45 millones de dólares.

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La millonaria deuda del Monstruo

Sin embargo, a diferencia del cuadro español que Messi compró libre de pasivos, cualquier nuevo dueño del Saprissa tendría que asumir la compleja realidad económica de la institución.

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Tal como lo transparentó a principios de este año su presidente, Roberto Artavia, Saprissa arrastra una pesada deuda que ronda los 12.5 millones de dólares. Esto a pesar de las constantes inyecciones de capital (cercanos a los $14 millones recientes) realizadas por Horizonte Morado.

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Por lo tanto, en este escenario hipotético, si Messi o cualquier otro grupo inversor internacional quisiera sentarse a negociar el 100% de las acciones del equipo, podrían comenzar con una oferta de entre 30 y 35 millones de dólares.

En síntesis

Lionel Messi invirtió €2 millones por el UE Cornellá.

Solo la ficha de los jugadores actuales del Deportivo Saprissa cuesta tres veces más que la compra del club catalán.

Si el argentino quisiera adueñarse de Saprissa, podría ofrecer una cifre cercana a los 30 millones de dólares.

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