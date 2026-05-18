Fernán Faerron cierra su etapa con el cuadro brumoso para emprender una nueva aventura en el Viejo Continente, donde ya tiene un contrato firmado.

El final del Torneo Clausura 2026 también marcó la desvinculación de Fernán Faerron del Club Sport Cartaginés. Tras un breve paso por la Vieja Metrópoli, donde disputó 17 partidos y alcanzó las semifinales del campeonato bajo el mando de Amarini Villatoro, el zaguero de 25 años tiene todo listo para volver a convertirse en legionario.

Esta nueva oportunidad internacional llega tras una fallida experiencia en 2025 con el Vorskla Poltava, equipo al que fue cedido por Herediano pero del que debió regresar luego de jugar solo dos partidos por el contexto bélico que envuelve a Ucrania.

Faerron le puso fin a su breve estadía en la Vieja Metrópoli (Instagram).

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¿Dónde jugará Fernán Faerron?

La carrera del defensor internacional con la Selección de Costa Rica continuará en el fútbol de España. Faerron tiene un contrato firmado con un cuadro del fútbol ibérico desde incluso antes de su llegada a Cartaginés.

En abril, el propio futbolista confirmó que, pasara lo que pasara con los brumosos en el cierre del Clausura, su destino para la segunda mitad de 2026 ya estaba sellado.

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“He estado hablando con mi representante y mi equipo de allá, todo se mantiene. Hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil. Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo si sube o se queda“, declaró en su momento.

Entre Málaga, Almería y Córdoba

Hace unos meses, el periodista Kevin Jiménez había informado que serían tres las opciones específicas con las que cuenta Faerron en España: Málaga CF, UD Almería y Córdoba CF.

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El panorama actual de LaLiga 2 dicta que, de estos equipos, los que cuentan con opciones de lograr el ascenso son Málaga y Almería, ubicados en la tercera y cuarta posición, respectivamente. Por el contrario, Córdoba CF, estancado en el noveno lugar, ya no tiene posibilidades matemáticas.

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El primer ascenso de la temporada ya se lo aseguró el Racing de Santander, pero todavía quedan dos cupos disponibles para jugar en la máxima categoría de España la próxima temporada (uno directo y otro mediante la vía del playoff). En las próximas semanas se resolverá la incógnita de si Faerron aterrizará en un equipo de la Primera División.

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En síntesis