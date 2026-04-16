Cerca de Lionel Messi: quién es la promesa hondureña que juega en UE Cornellá, el club que compró el 10

Lionel Messi sigue ampliando sus negocios, y este jueves 16 de abril se concretó la compra del UE Cornellà, un club catalán que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español, la Tercera RFEF, y está inmerso en la lucha por el ascenso. Además, dentro del club se encuentra un hondureño del cual Honduras tiene los ojos muy atentos.

El argentino ahora es propietario de cuatro clubes, ya que es co-propietario del Inter Miami y dueño de los Leones de Rosario (Primera C de Argentina) y el Deportivo LSM (tercera división de Uruguay).

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“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo,” señala el comunicado oficial.

La noticia ha sido muy bien recibida en España, ya que el UE Cornellà ha tenido jugadores que se convirtieron en grandes figuras a lo largo de la historia, como el exbarcelonista Jordi Alba, el defensa del Barça Gerard Piqué, el internacional senegalés Keita Baldé, el campeón de la MLS Ilie Sánchez, el jugador del Betis Aitor Ruibal y el capitán del Espanyol, Javi Puado, entre otros.

Sin embargo, lo que pocos esperaban es que Messi se encontrara con un hondureño en el equipo. El club cuenta con un catracho, y aquí te contamos de quién se trata.

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¿Quién es Harold Fajardo, el hondureño que juega para el UE Cornellà?

La reciente adquisición de Lionel Messi sobre el UE Cornellà también pone el foco en la proyección de sus categorías formativas, donde ya destaca la presencia del hondureño Harold Fajardo (18 años) en el equipo juvenil.

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Fajardo lleva en España desde los 10 años e integró la Fundación Marcet de Barcelona, institución donde se formó como profesional Jonathan Rubio.

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Ahora, en Cornellà sigue creciendo y es elegible para la Selección sub-20 de Honduras. Francis Hernández, director deportivo, lo tiene en el radar.

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Harold Fajardo es el hondureño que juega en el UE Cornellà que adquirió Lionel Messi. Foto: La Prensa