¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? LEGO le pagó más millones de dólares a uno de los dos solo por publicar su anuncio en Instagram

Cuando se trata de impacto global, pocas combinaciones resultan tan poderosas como reunir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero si a esa ecuación se le suman figuras como Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, el resultado es simplemente explosivo. Eso fue precisamente lo que logró LEGO con su reciente campaña publicitaria del set inspirado en la Copa del Mundo, generando un fenómeno viral sin precedentes.

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La campaña rápidamente acumuló millones de vistas, likes y miles de comentarios en redes sociales, consolidándose como una de las estrategias de marketing más exitosas en el ámbito deportivo reciente. La combinación de estrellas de talla mundial permitió que el contenido trascendiera más allá del fútbol, alcanzando audiencias globales y posicionando a LEGO en el centro de la conversación digital.

Sin embargo, detrás del éxito mediático hay una inversión millonaria. Según un análisis basado en datos de Forbes y Hopper HQ, se estimaron los costos que implicó contar con estas figuras únicamente para publicaciones en redes sociales, sin incluir otros honorarios adicionales.

Una campaña de millones

De acuerdo con estas estimaciones, Cristiano Ronaldo lidera la lista al cobrar aproximadamente 3.5 millones de dólares por publicación patrocinada. Por su parte, Lionel Messi no se queda atrás, con un valor cercano a los 2.6 millones de dólares por posteo, cifras que reflejan su enorme alcance e influencia global.

En el caso de Mbappé, el delantero francés percibiría alrededor de 850 mil dólares por publicación, mientras que Vinícius Jr., aunque con menor número de seguidores, tendría un costo aproximado de 325 mil dólares. Aun así, su presencia aporta frescura y conexión con las nuevas generaciones de aficionados.

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Sumando estas cifras, LEGO habría desembolsado cerca de 8 millones de dólares únicamente por la difusión en redes sociales, lo que equivale a más de 143 millones de pesos mexicanos por un video de apenas un minuto. Una inversión alta, pero que confirma que en el mundo del marketing deportivo, el impacto global tiene un precio y vale cada centavo.

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