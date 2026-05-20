Así está el panorama para Fernán Faerron, quien maneja otro ofrecimiento concreto en caso de que no se de su salida al fútbol español.

Después de haber llegado con Club Sport Cartaginés hasta las semifinales del Torneo Clausura 2026, Fernán Faerron se integró al último microciclo de trabajo de la Selección de Costa Rica con miras a los amistosos ante Inglaterra y Colombia de la próxima fecha FIFA.

Una vez finalice, el defensor de 25 años se enfocará de lleno en cerrar su llegada a un equipo de la Segunda División del fútbol español, que hasta el momento no fue revelado y con el cual tiene contrato firmado incluso desde antes de convertirse en refuerzo del conjunto brumoso.

Aunque el propio jugador mencionó un detalle que pone en duda su futuro: “Veremos si sube a Primera o se mantiene en Segunda, pero ahí vamos a estar. Se tomarán acciones dependiendo de si sube o se queda“. Por eso, desde la Vieja Metrópoli ya le manifestaron que, si no se da el traspaso, lo esperan con las puertas abiertas.

Cartaginés anhela retener a Fernán Faerron

Leonardo Vargas Jr., gerente general de Cartaginés, abordó el tema en Columbia Deportiva: “Nosotros le hicimos saber a Fernán que queríamos que continuara. Que si las cosas por un motivo u otro no se le daban en Europa, estábamos dispuestos a mantenerlo en el equipo“, afirmó.

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“Creo que fue un jugador que nos dio mucho, que nos dio mucha solidez en la parte de atrás y estaríamos sumamente interesados en hacer el esfuerzo para que él continúe“, recalcó el directivo sobre el zaguero, que en el pasado semestre fue titular indiscutido bajo las órdenes de Amarini Villatoro y disputó 17 de 19 partidos posibles.

Faerron en vilo: así viene la lucha por el último ascenso en España

Según dio a conocer tiempo atrás el periodista Kevin Jiménez, el equipo de Fernán Faerron saldría de entre estas tres opciones: Málaga CF, UD Almería y Córdoba CF, que a falta de una fecha se quedó sin chances de pelear por el ascenso al quedar noveno, a seis puntos de los puestos de play-offs en LaLiga Hypermotion.

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Almería (tercero con 71 unidades) y Málaga (cuarto con 69), por su parte, pelearán por el último boleto a la máxima categoría en las semifinales. Los dos ascendidos de forma directa mediante la tabla de posiciones son Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

En síntesis

Fernán Faerron espera definir su salto a España, el cual dependería de si su nuevo club (Almería o Málaga) logra o no el ascenso a la Primera División.

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La gerencia general de Cartaginés le comunicó formalmente al zaguero que, si su traspaso a Europa no llega a concretarse, tienen las puertas abiertas para que continúe en el club.

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La directiva de la Vieja Metrópoli está dispuesta a hacer un esfuerzo económico para retenerlo, tras consolidarse como un titular indiscutido en la zaga de Amarini Villatoro.