El entrenador está al tanto de los casos de indisciplina que cometieron los futbolistas de Alajuelense en las últimas semanas.

La Liga Deportiva Alajuelense tomó la drástica decisión de separar a Kenneth Vargas y Alejandro Bran de la planilla después de lo sucedido. Además, éste último también fue dado de baja de la lista de la Selección de Costa Rica, la cual se prepara para los amistosos de junio.

Los dos fueron apartados de la institución manuda por recurrir a actos de indisciplina, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones. La Liga expresó que ambos actuaron en contra de los valores que tiene el club, por lo que no volverán a jugar.

En medio de estos hechos, Jorge Luis Pinto dio su punto de vista a raíz de su experiencia como entrenador en Costa Rica. En una entrevista con La Nación, le dejó una sugerencia al conjunto manudo y también hizo mención a las actitudes que tuvieron los jugadores.

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Jorge Luis Pinto propone una solución para que los jugadores de Costa Rica no cometan indisciplina

El experimentado técnico colombiano recomienda que la directiva debe controlar al futbolista: “Hay que hablar mucho con el jugador, hay que controlar mucho y exigir, pienso que se ha perdido mucha esencia en el trabajo y la vida privada, no hay orden, libertinaje de sobra, pero el orden nace de las juntas directivas”.

“Indudablemente, hay que meterse en la vida privada, en un club como la Liga y la Sele hay que tener patrón de comportamiento. Hay que buscar orden de vida sano, bien orientado, si se sale pues es mejor que el jugador pase a un segundo plano, el ordenamiento con los jugadores debe diseñarlo”, agregó sobre las decisiones que deben tomar los clubes para finalizar con la indisciplina en Costa Rica.

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Además, Pinto explicó cómo se manejó durante su etapa como entrenador tanto en La Sele como en Alajuelense: “A mí no me pasó, los jugadores saben qué palo trepar, en la Selección mía había un criterio. Con Froylán Ledezma lo sacamos, recordá. No hay que tener temor, pero hay que impactar con orden de convivencia. No hay que prohibir, pero sí limitar”.

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En resumen