“Solo pueden estar los que rinden”: referente de Saprissa dice lo que nadie se animaba sobre varios futbolistas de la plantilla

El empate 2-2 entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Ricardo Saprissa dejó la serie completamente abierta y trasladó toda la tensión al partido de vuelta, que se disputará este sábado a las 7:00 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Con la final aún en el aire, el ambiente en Tibás no solo gira en torno a lo que pueda pasar en la cancha, sino también a las decisiones que vendrán después, independientemente del desenlace.

En ese contexto apareció una voz autorizada que no pasó desapercibida. Alonso Solís, uno de los grandes referentes históricos del Saprissa, analizó la serie y aprovechó para decir en voz alta lo que muchos aficionados vienen señalando desde hace tiempo sobre la conformación del plantel morado.

¿Qué dijo Alonso Solís sobre la plantilla de Saprissa?

Más allá del análisis puntual de la final, Alonso Solís fue directo cuando se le consultó sobre el futuro del equipo y la posibilidad de una reestructuración. Para el exdelantero, el cambio no solo es necesario, sino inevitable en una institución como Saprissa.

“Los equipos siempre tienen que estar en constante cambio. A ver quiénes se van; siempre se puede mejorar más, las ligas menores, todo suma. Es un cambio constante en un equipo como Saprissa”, explicó el exjugador en declaraciones a La Nación.

Alonso Solís habló de la plantilla de Saprissa. (Foto: La Nación)

“Yo creo que la planilla de Saprissa tiene dos campeonatos de no ser campeón; el cambio debe ser la constante. Si falta alguien o si alguien no rinde, pues en Saprissa solo pueden estar los que rinden. El cambio es lo más normal en Saprissa”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Solís fue todavía más claro al señalar que la exigencia en Tibás no permite medias tintas, y lanzó una frase que rápidamente generó eco entre los aficionados. Recordó que el club arrastra ya dos torneos sin título y que eso obliga a tomar decisiones fuertes en la planilla.

ver también El sucesor de Juan Carlos Rojas: quién es y qué hace Roberto Artavia, nuevo presidente de Saprissa

Las palabras del histórico morado llegan en un momento clave, con una final por definirse y con la presión máxima sobre el plantel. Mientras el equipo se prepara para buscar el título en el campo de Alajuelense, el mensaje de Solís deja claro que, gane o pierda, en Saprissa se avecinan movimientos y decisiones que podrían marcar el rumbo del club en el corto y mediano plazo.