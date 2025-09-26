Mensaje contundente para Vladimir Quesada: Akheem Wilson impacta a Saprissa mientras la afición pide verlo en el primer equipo

Este viernes 26 de septiembre, la categoría Sub-21 del Deportivo Saprissa se llevó una victoria contundente frente a Pérez Zeledón, imponiéndose por 3-1 en un partido que tuvo como gran figura a Akheem Wilson.

El extremo de 18 años no solo marcó el tanto del 2-0 para los tibaseños, sino que también colaboró con una asistencia, volviendo a dejar en evidencia que su nivel está por encima de la categoría juvenil.

ver también “No se cumplieron”: Sabin Merino sacude a Saprissa con la confesión que había mantenido oculta desde su salida

Desde el regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Monstruo, Wilson ha quedado relegado a jugar para el Alto Rendimiento, aunque continúa entrenando regularmente con el plantel profesional.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Akheem Wilson

En su cuenta de Instagram, Akheem compartió una historia con un recorte de una de sus jugadas en la victoria ante los generaleños y acompañó la publicación con dos emojis: una pelota, por el gol, y una “A”, por la asistencia. Un gesto que no pasará desapercibido para los aficionados, quienes reclaman verlo nuevamente con la camiseta del primer equipo.

La historia de Akheem Wilson (Instagram).

Publicidad

El talentoso atacante debutó en Saprissa el pasado 17 de agosto, jugando 10 minutos en el 1-1 ante Liberia por la cuarta jornada del Apertura 2025. Cuando parecía que su protagonismo iría en aumento, la salida de Paulo Wanchope del cargo cambió su situación, y con la llegada de Quesada solo sumó cuatro minutos en el primer partido de la goleada 4-0 frente a Sporting. Desde entonces, solo tuvo protagonismo con la Sub-21.

Publicidad

La joya morada se lo toma con calma

A pesar de la falta de continuidad en el primer equipo, Wilson mantiene una actitud paciente. En una entrevista reciente, aclaró su situación: “Cuando no estoy convocado con la primera vengo a jugar con la Sub-21. Todo este tiempo he estado entrenando con la primera división. Entreno todos los días, pero por ejemplo, si juego un viernes con la Sub-21, entreno con ellos el jueves”.

Publicidad

Akheem Wilson no se apresura (Saprissa).

ver también A Vladimir Quesada le preguntaron por Warren Madrigal y admitió el problema que complica su regreso con Saprissa: “No lo harán”

“Aquí voy, con paciencia, tengo que aprovechar las oportunidades que me dan, voy poco a poco, con paciencia, es un proceso y, cuando me toque, debo hacerlo de la mejor manera”, destacó el joven extremo. Mientras sigue demostrando su talento en el Alto Rendimiento, la afición morada espera ansiosa que Quesada le dé la oportunidad de mostrar su nivel nuevamente en la primera división.

Publicidad