Saprissa preguntó por él: este es el portero que quiere para reemplazar a Esteban Alvarado

Un nuevo problema le surgió al Deportivo Saprissa para el Torneo Clausura 2026. Esteban Alvarado tomó la decisión de retirarse. El portero lo comunicó este viernes en conferencia de prensa y ahora Vladimir Quesada deberá encontrarle un sucesor.

No habrá mucho tiempo para Saprissa, ya que el próximo campeonato nacional iniciará el miércoles 14 de enero. Quedan menos de 20 días para el comienzo. Por eso, en Tibás deberán definir al portero titular cuanto antes.

Como reemplazantes naturales en la planilla están Abraham Madriz e Isaac Alfaro, porteros que ya trabajan con el primer equipo hace tiempo. Madriz, de 21 años, tiene 14 partidos en su historial, pero no ha dado garantías cada vez que le tocó ingresar. Alfaro, por su parte, aún no hizo su debut.

A pesar de tener a estos dos guardametas, Saprissa ya preguntó, incluso antes del retiro de Alvarado, por un portero del fútbol nacional. Según reveló La Nación, el club tibaseño mostró interés en Rodiney Leal, quien se desempeña en el Guadalupe FC.

El mismo medio aclaró que “tiene contrato con Guadalupe y, según la dirigencia de ese club, los morados no los han contactado para iniciar una negociación”. Por este motivo, no hay ofertas en curso, aunque sí existe un interés por parte de Saprissa al haber preguntado sobre él.

Otra de las opciones que se le aparece al Monstruo Morado es la de Alexandre Lezcano, quien se encuentra como agente libre después de finiquitar su contrato con Herediano. No obstante, no termina de convencer a Saprissa con sus actuaciones.

