Roberto Hernández confirma la noticia que todo Xelajú esperaba para buscar el título en 2026: “Dos incorporaciones”

Xelajú MC atraviesa sus primeros momentos bajo la dirección técnica de Roberto Hernández. Una serie de cambios se avecinan para el equipo para la temporada próxima. El 2026 renueva objetivos para la plantilla y la ilusión de los aficionados.

Amarini Villatoro se retiró del equipo después de una excelente temporada que le demandó un desgaste superlativo. Fue su cuarto año en Los Superchivos, con un total de 168 partidos dirigidos. Llevó su promedio a 1.68 puntos obtenidos.

“Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia“, dijo Villatoro frente a la prensa para confirmar su salida.

Xelajú tendrá al menos dos incorporaciones, confirma Roberto Hernández

Con la aparición de Roberto Hernández, una de las mayores incógnitas era cuál iba a ser el plan a seguir por el director técnico de cara a la próxima temporada. Si bien sus pergaminos lo respaldan, su paso por Comunicaciones no fue bueno.

La cuestión principal radica en las altas y bajas que tendrá la plantilla principal de cara al 2026. Hernández fue claro con eso. Según las declaraciones replicadas por Ciudad Deportiva, algunos nombres ya están en su cabeza para iniciar charlas.

“En cuanto a las incorporaciones, tengo en la cabeza la posibilidad de incorporar al menos dos, creo yo, para potenciar el equipo. Queremos seguir peleando en lo alto, en lo más alto, para ofrecer ese espectáculo que la afición necesita”, sentenció.

