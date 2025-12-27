Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Roberto Hernández confirma la noticia que todo Xelajú esperaba para buscar el título en 2026: “Dos incorporaciones”

Xelajú MC recibe la confirmación más esperada en la voz de Roberto Hernández.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Roberto Hernández confirma una gran noticia para Xelajú.
© RRSSRoberto Hernández confirma una gran noticia para Xelajú.

Xelajú MC atraviesa sus primeros momentos bajo la dirección técnica de Roberto Hernández. Una serie de cambios se avecinan para el equipo para la temporada próxima. El 2026 renueva objetivos para la plantilla y la ilusión de los aficionados.

Amarini Villatoro se retiró del equipo después de una excelente temporada que le demandó un desgaste superlativo. Fue su cuarto año en Los Superchivos, con un total de 168 partidos dirigidos. Llevó su promedio a 1.68 puntos obtenidos.

“Llegamos a una serie donde los dos primeros tiempos fueron muy buenos, pero simplemente ya no nos dio porque, también hay que reconocerlo y se lo dije al grupo: siento que en momentos, en toda esta racha de 34 partidos donde hubo rotaciones, creo que hubo jugadores que nos quedaron a deber para mantener el nivel de exigencia, dijo Villatoro frente a la prensa para confirmar su salida.

Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú tras la salida de Amarini Villatoro

ver también

Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú tras la salida de Amarini Villatoro

Xelajú tendrá al menos dos incorporaciones, confirma Roberto Hernández

Con la aparición de Roberto Hernández, una de las mayores incógnitas era cuál iba a ser el plan a seguir por el director técnico de cara a la próxima temporada. Si bien sus pergaminos lo respaldan, su paso por Comunicaciones no fue bueno.

La cuestión principal radica en las altas y bajas que tendrá la plantilla principal de cara al 2026. Hernández fue claro con eso. Según las declaraciones replicadas por Ciudad Deportiva, algunos nombres ya están en su cabeza para iniciar charlas.

“En cuanto a las incorporaciones, tengo en la cabeza la posibilidad de incorporar al menos dos, creo yo, para potenciar el equipo. Queremos seguir peleando en lo alto, en lo más alto, para ofrecer ese espectáculo que la afición necesita”, sentenció.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú MC
Guatemala

Roberto Hernández no llega solo: los tres refuerzos que tendrá Xelajú MC

Afirman que Xelajú ya amarró al reemplazante de Amarini Villatoro
Guatemala

Afirman que Xelajú ya amarró al reemplazante de Amarini Villatoro

"Rescisión de contrato": Comunicaciones confirma una salida de último momento
Guatemala

"Rescisión de contrato": Comunicaciones confirma una salida de último momento

Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a Saprissa por el adiós de Alvarado
Deportivo Saprissa

Cuatro palabras bastaron: Mariano Torres hizo emocionar a Saprissa por el adiós de Alvarado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo