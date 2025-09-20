En el último partido de Paulo Wanchope en el campeonato nacional con el Deportivo Saprissa, hubo lugar para el debut de uno de los futbolistas que más expectativas generaba en la afición: Akheem Wilson.

El extremo de apenas 18 años hizo su estreno en Saprissa el pasado 17 de agosto. Jugó 10 minutos en el 1-1 ante Liberia por la cuarta jornada del Apertura 2025. Cuando parecía que iba a ganar protagonismo en el primer equipo, Chope fue cesado de su cargo.

Con la vuelta de Vladimir Quesada, Akheem Wilson tan solo sumó cuatro minutos en el primer partido en la goleada por 4-0 contra Sporting. Desde ese momento, no volvió a ser llamado para el primer equipo y bajó para volver al equipo U21.

Publicidad

Publicidad

ver también Saprissa lo celebra: Unafut confirma la noticia que Vladimir Quesada necesitaba escuchar antes de enfrentar a Pérez Zeledón

Akheem Wilson cuenta la verdad sobre lo que pasó con Vladimir Quesada

Después de ser borrado por el técnico morado de las convocatorias, Wilson decidió contar la verdad, en diálogo con Diario Extra, sobre lo que pasó con su ausencia.

Al ser consultado si fue descendido de división, dijo: “No, eso es mentira. Cuando no estoy convocado con la primera vengo a jugar con la Sub21. Todo este tiempo he estado entrenando con la primera división. Entreno todos los días, pero por ejemplo, si juego un viernes con la Sub21, entreno con ellos el jueves”.

Publicidad

Akheem Wilson en su debut ante Liberia. (Foto: Prensa Saprissa)

Publicidad

La realidad es que Wilson no fue convocado en ninguno de los últimos cuatro partidos de Saprissa. Pasó de ser una pieza de recambio a directamente no estar ni en las citaciones.

Publicidad

Ante la falta de oportunidades en el primer equipo, después de haber hecho su debut, Wilson se mostró paciente: “Aquí voy, con paciencia, tengo que aprovechar las oportunidades que me dan, voy poco a poco, con paciencia, es un proceso y, cuando me toque, debo hacerlo de la mejor manera”.