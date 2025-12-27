Nuevo revés para Vladimir Quesada: Saprissa recibe el rechazo del delantero que tanto querían en Tibás

El Deportivo Saprissa está en la búsqueda de nuevos delanteros que puedan llegar al equipo y lucirse rápidamente. Con la salida de Gustavo Herrera a punto de confirmarse (sólo falta el destino al que irá), en Tibás quieren un fichaje que se convierta en el goleador de la planilla.

Herrera apenas pudo anotar un gol durante su estadía en Saprissa. Por eso, no fue tenido en cuenta en la etapa final y en los próximos días se dará a conocer su salida de manera oficial. Ante esta situación, desde la directiva morada posaron sus ojos en un goleador de la Liga Nacional de Guatemala para reforzar el plantel de Vladimir Quesada.

Se trata de Nicolás Martínez, delantero del Deportivo Mixco y que fue el máximo goleador del Torneo Apertura 2025 con 16 goles en 20 partidos. Además, convirtió otro en la etapa de los cuartos de final, instancia en la que su equipo quedó sorpresivamente eliminado ante Achuapa.

Nicolás Martínez fue el máximo goleador.

El goleador argentino estaba en el radar del Saprissa y también del Olimpia, pero según la información del periodista guatemalteco, Juan Carlos Gálvez, se quedará en Mixco para disputar el Clausura 2026.

De esta manera, Saprissa deberá seguir buscando en el mercado de fichajes para conseguir el delantero que le pueda dar goles. Aún esperan por Tomás Rodríguez, quien sería el elegido, aunque todavía resta definir si insistirá en jugar con el Olimpia de Paraguay.

Las variantes que tiene Saprissa en la delantera

Sin contar a Herrera que se irá, Vladimir Quesada tiene en la planilla a Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y Marcos Escoe como delanteros. Cabe recordar que Newton Williams continúa en recuperación tras su rotura de ligamento cruzado.