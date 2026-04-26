“He discutido”: Mariano Torres deja una confesión fuerte sobre Marcel Hernández y revela si frenó su llegada a Saprissa

La enemistad entre Mariano Torres y Marcel Hernández no es ningún secreto. Los dos extranjeros más determinantes de la última década en el fútbol de Costa Rica han protagonizado más de un episodio de tensión, desde graves acusaciones hasta encontronazos en la zona mixta.

Toda esta malquerencia acumulada alimentó durante mucho tiempo un rumor pesado: que el argentino había utilizado su jerarquía en Tibás para bloquear la llegada del actual goleador de Club Sport Herediano al Deportivo Saprissa.

Todos lo saben: Mariano Torres y Marcel Hernández no se soportan (X).

Y ahora, Mariano Torres decidió hacerle frente a este mito. En una reciente entrevista con el periodista Anthony Porras, respondió a la pregunta sobre su grado de influencia en las decisiones del club y, específicamente, en el fallido arribo del delantero caribeño.

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¿Mariano se opuso al fichaje de Marcel Hernández?

Con la franqueza que lo caracteriza, el ídolo saprissista no dudó en reconocer su enemistad con Marcel Hernández, pero trazó una línea gruesa entre los problemas personales y las decisiones de la gerencia deportiva.

“Sé por dónde viene la pregunta y de lo que me hablás porque lo he escuchado“, arrancó diciendo Mariano ante la consulta de Porras sobre si alguna vez se había opuesto a la contratación de un colega. “Aparte también se dio que he discutido con ese jugador dentro de la cancha y he tenido algunos problemas dentro de la cancha, entonces decían eso, pero no“.

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“A mí no me corresponde eso. Ni siquiera hablo de eso. Yo no pongo ni saco a nadie de Saprissa, porque todo se sabe al final en el fútbol. Yo no me meto en esas cosas“, sentenció Mariano Torres. Con esta contundente declaración, el capitán morado le pone punto final a una leyenda urbana que rondaba por los pasillos de Tibás.

En síntesis

Mariano no oculta haber tenido discusiones y “problemas” dentro de la cancha con Marcel Hernández.

El argentino negó rotundamente haber bloqueado la llegada del cubano a Tibás, asegurando que no le corresponde poner ni sacar jugadores.

Torres subrayó que las decisiones de planilla son exclusivas de la gerencia y que él no se mete en asuntos administrativos.