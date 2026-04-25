“Un tema mental…”: Mariano Torres confiesa el verdadero motivo por el que piensa retirarse de Saprissa

El futuro de Mariano Torres en el Deportivo Saprissa es uno de los temas que más inquieta a la afición morada. El ídolo argentino se encuentra en la recta final de su carrera, y aunque su talento sigue marcando diferencia en el terreno de juego, el adiós definitivo parece estar a la vuelta de la esquina.

En una entrevista con Anthony Porras, el mediocampista de 38 años rompió el silencio y dejó claro que su decisión de retirarse no pasaría por un declive en sus piernas, sino por una carga mucho más pesada.

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Físicamente bien, pero mentalmente…

“Me siento físicamente bien, mentalmente ahí vamos haciendo el esfuerzo, pero físicamente, como siempre digo, con la tecnología que tenemos, se nota que estoy bien, pero es más un tema mental que físico”, confesó Mariano.

Saprissa se preocupa por el futuro de Mariano Torres (Saprissa).

El ex Boca Juniors profundizó en las razones de ese cansancio psicológico, recordando todo lo que ha tenido que absorber desde su llegada a Tibás: “Lo que conlleva ser capitán de Saprissa, ser extranjero, estar 10 años jugando con esta camiseta, la presión de la gente, de afuera, y no es fácil mantenerlo 10 años, entonces va por ahí”.

“No me veo jugando mucho más”

La dirigencia morada no quiere dejar ir a su referente y las charlas ya han comenzado, aunque el “20” prefiere tomarse las cosas con calma y evaluar su panorama una vez que finalice el campeonato actual.

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“Lo he hablado con (Erick) Lonnis, pero en este momento quedamos en dejar que transcurra el campeonato y, al terminar, lo hablamos. Me siento bien en lo físico, tengo que ver de la cabeza cómo termino, pero tampoco me veo jugando mucho más. No es que el otro año, todo el año jugando, no me veo”, sentenció de forma contundente.

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“Tengo un compromiso muy grande con la gente. Yo no quiero tener un salario por ser Mariano en Saprissa y lo he dejado claro, no quiero jugar por el nombre; si sigo, es porque estoy rindiendo, no quiero defraudar a la gente”, concluyó Mariano.

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En síntesis

Mariano Torres reveló que su posible retiro no se debe a un tema físico —donde asegura sentirse pleno—, sino al cansancio mental de soportar la presión externa y la capitanía por 10 años.

El argentino no se ve jugando mucho tiempo más y definirá su continuidad al término del actual Clausura 2026.

El ídolo tibaseño dejó claro que no renovará “solo por el nombre”; si siente que su rendimiento no es el óptimo para las exigencias de Saprissa, preferirá dar un paso al costado.