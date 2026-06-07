El delantero de Herediano se está recuperando de una lesión en la rodilla que sufrió en el campeonato que acaba de ganar.

Desde la final del Clausura 2026 que jugó con el Club Sport Herediano frente a Alajuelense, Marcel Hernández padece una lesión en su rodilla. El delantero está realizando el tratamiento para llegar a la pretemporada con el Team en condiciones.

En un principio, parecía que el goleador de Herediano se perdería todo el segundo semestre del 2026, ya que se habló de una posible operación. Finalmente, pudo evitar el quirófano, por lo que estará en el Apertura 2026.

En medio de su recuperación, Hernández mantuvo una entrevista con La Teja y habló por primera vez de lo que podría ser su retiro. El medio le preguntó si piensa en colgar las botas y el cubano respondió de manera contundente.

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¿Qué piensa Marcel Hernández sobre el retiro a los 37 años?

“No lo sé, hay que disfrutar el día a día, se lo digo mucho a mis trabajadores y a la gente que tengo cercana, disfruten el día a día, aprovechen el hoy. Uno ve tantos accidentes en la calle desgraciadamente y a lo mejor esa gente está pensando ‘ve qué bien lo hago’ y todo cambia de repente”, contestó.

El delantero con pasado en Alajuelense aseguró también que cuenta con las fuerzas suficientes para continuar en el Team: “Las ganas están hoy, acá estamos, estamos bien gracias a Dios y si Dios lo permite vamos a seguir bien, por esta línea”.

Cabe recordar que Marcel Hernández firmó en diciembre de 2025 un nuevo contrato. Éste fue renovado hasta el 30 de junio de 2027, por lo que todavía tiene vínculo por una temporada más como mínimo.

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En resumen