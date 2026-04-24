Joel Campbell ya lo sabe: Saprissa toma una postura definitiva sobre el regreso del atacante de Alajuelense

El futuro de Joel Campbell es, sin lugar a dudas, la gran novela de cara al próximo mercado de fichajes en Costa Rica. Con su contrato en Liga Deportiva Alajuelense expirando a finales de junio, los rumores sobre su próximo destino se han disparado.

El atacante de 33 años atraviesa un semestre bastante gris en el Morera Soto, marcado por su rol relegado al banquillo y las constantes críticas provenientes de la exigente afición manuda.

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¿Volver a Saprissa? La postura de la dirigencia

En el Deportivo Saprissa, lejos de ver el final del contrato de Campbell como una oportunidad de mercado, la dirigencia se ha encargado de apagar cualquier especulación marcando una distancia abismal.

Joel Campbell ya no es bienvenido en San Juan de Tibás (Instagram).

Cuando el presidente morado, Roberto Artavia, fue consultado sobre la viabilidad de repatriar al ex Arsenal, lanzó un dardo cargado de ironía: “Diay, si quiere ir a platea, yo lo invito”.

La postura (aún más tajante) de la afición

Y si en las oficinas del Monstruo la postura es fría, en las gradas de La Cueva el clima es directamente hostil. El saprissismo dejó claro que la decisión de Campbell de firmar con el archirrival rojinegro cruzó una línea sin retorno, y hoy la afición respalda al cien por ciento el bloqueo de la directiva.

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El termómetro perfecto de este repudio lo evidenció el medio partidario La Voz Saprissista, que lanzó una reveladora encuesta en su página de Facebook. Bajo la pregunta “¿Querés a Joel en Saprissa?” aparecían dos opciones polarizantes para medir a la audiencia: “¡Jamás! Que no vuelva” y “¡Sí! Venid a nosotros hijo pródigo”.

Los morados dieron su veredicto final sobre Joel Campbell (La Voz Saprissista).

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Los números fueron lapidarios y configuraron la postura definitiva del club: un apabullante 87% de los votantes exigió que no regrese, dejando a un minúsculo 13% como los únicos dispuestos a abrirle la puerta al atacante. Con el rechazo rotundo de su gente respaldando la ironía de su presidente, Saprissa le deja claro a Campbell que Tibás ya no es su casa.

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En síntesis

Joel Campbell termina su vínculo con Alajuelense el 30 de junio de 2026 en medio de un bajo rendimiento y críticas.

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, descartó su fichaje con sarcasmo: “Si quiere ir a platea, yo lo invito”.

Una encuesta de La Voz Saprissista reveló que el 87% de los morados rechaza tajantemente su regreso, sepultando cualquier opción de reconciliación.