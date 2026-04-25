Futuro en Saprissa, Alajuelense y Herediano: las 6 figuras de Guadalupe que seguirán en primera división

El pitazo final que confirmó el descenso de Guadalupe FC a la Liga de Ascenso dejó un ambiente desolador en el camerino josefino. Perder la categoría, y más tras una dolorosa goleada en contra, es un golpe del que pocos equipos logran reponerse rápido.

Sin embargo, dentro de esa plantilla condenada a jugar en la segunda división la próxima temporada, hay un grupo selecto de seis futbolistas que no tendrán que preocuparse por abandonar la Liga Promérica.

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Se trata de un puñado de juveniles que se encontraban a préstamo en el conjunto guadalupano con el objetivo de ganar rodaje en la máxima categoría. Ahora, con su destino ya sellado en este Clausura 2026, estos jugadores deberán reportarse de vuelta con los dueños de sus fichas: nada más y nada menos que los tres equipos más grandes del país.

Tres florenses, dos manudos y un morado

El Club Sport Herediano es la institución que más piezas tiene prestadas en el “Equipo de la Rosa”. Los extremos Axel Amador (quien con 25 años cuenta con la mayor experiencia del grupo) y Bayron Murcia (22 años), junto al joven zaguero Keymar McLean (20), regresarán a las órdenes del cuerpo técnico rojiamarillo para la próxima campaña.

Axel Amador tendrá una última oportunidad de mostrarse en el Team (CS Herediano).

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense también espera el retorno de dos de sus grandes promesas ofensivas. El extremo haitiano Tristán Demetrius (21) y el delantero Jorge Morejón (19) dirán adiós al Colleya Fonseca tras una etapa donde lograron el objetivo principal de la cesión: sumar roce en la máxima categoría.

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Tristán Demetrius volverá a Alajuelnse tras cumplir con la “Ley del Ex” en el Morera Soto (Instagram).

De hecho, gran parte de los 1629 minutos de regla Sub-21 que acumuló el cuadro josefino en el torneo recayó sobre los hombros de estos juveniles prestados, quienes encontraron ahí la regularidad que en sus clubes de origen era casi imposible de tener.

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El sexto integrante de este grupo es Samir Taylor. El lateral derecho deberá presentarse nuevamente en Tibás para definir su futuro con el Deportivo Saprissa, cerrando así la lista de figuras que seguirán respirando el aire de la Primera División a pesar de la debacle colectiva de su actual equipo.

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Samir Taylor regresa a San Juan de Tibás (Instagram).

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Ahora, con muchos más kilómetros recorridos en la máxima categoría, la tarea de los cuerpos técnicos de Saprissa, Alajuelense y Herediano será evaluar si esa dura pasantía peleando el descenso les forjó el carácter necesario para ganarse un cupo en las planillas del próximo semestre.

En síntesis

Saprissa, Alajuelense y Herediano recuperan a sus fichas tras el descenso josefino.

El Team reincorporará a tres futbolistas (Amador, Murcia y McLean), mientras que la Liga recibirá a dos (Demetrius y Morejón) y el Monstruo a uno (Taylor).

A pesar del desastre colectivo, los préstamos cumplieron el objetivo de fogueo, siendo estos jóvenes los responsables de que Guadalupe fuera el segundo equipo con más minutos Sub-21 en el torneo.

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