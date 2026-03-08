Lo celebra Thomas Christiansen: Figura de Panamá da un salto importante en Europa antes del Mundial 2026

El defensor panameño Andrés Andrade atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. Tras el triunfo 3-1 del LASK frente al Wolfsberger AC, el zaguero se consolidó como el jugador mejor calificado de la Bundesliga de Austria en la temporada 2025/26, de acuerdo con las estadísticas de la aplicación Sofascore.

En el compromiso más reciente, Andrade disputó los 90 minutos y fue una de las piezas clave para asegurar la victoria de su equipo. Su desempeño volvió a destacar en defensa, mostrando solidez, liderazgo y seguridad en la zaga, aspectos que lo han convertido en uno de los jugadores más regulares del campeonato austriaco.

Gracias a su consistencia a lo largo de la temporada, el panameño lidera el ranking de rendimiento con una puntuación media de 7.34, cifra que lo coloca por encima de otros futbolistas del torneo. Estos números reflejan su gran momento futbolístico y su importancia dentro del esquema del LASK, donde se ha consolidado como titular indiscutible.

El nivel mostrado por Andrade también es una excelente noticia para la selección nacional de Panamá, dirigida por el técnico Thomas Christiansen. El defensor es considerado uno de los pilares en la línea defensiva del combinado canalero, por lo que su buen rendimiento en Europa genera optimismo de cara a los próximos retos internacionales.

En especial, la mirada está puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que Panamá aspira a competir al máximo nivel. Contar con un defensor que atraviesa un momento tan sólido en su club puede ser determinante para fortalecer la estructura defensiva del equipo nacional.

Por ahora, Andrés Andrade continúa demostrando jornada tras jornada que es uno de los defensores más destacados del campeonato austriaco, consolidando su nombre en Europa y confirmando que atraviesa un gran momento deportivo tanto para su club como para el futuro de Selección de Panamá.