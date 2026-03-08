Alivio para el Bolillo Gómez: Una de las jóvenes promesas de La Selecta manifiesta su amor por El Salvador

El delantero salvadoreño Mayson Barillas sigue dando de qué hablar tras su participación con la selección juvenil de Selección Sub-17 de El Salvador en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. El atacante, nacido en Estados Unidos, fue uno de los referentes del combinado cuscatleco durante el último Premundial Sub-17, disputado en Guatemala, donde mostró su talento y capacidad ofensiva.

En una entrevista concedida a Grupo LPG, el joven futbolista recordó cómo surgió su oportunidad con la selección. Según explicó, inicialmente no estaba contemplado en la convocatoria, pero una decisión del cuerpo técnico cambió su destino. “Al inicio no iba a ser convocado cuando logramos la clasificación, llamaron a otros jugadores, pero el profesor decidió darme la confianza”, comentó el delantero sobre aquel momento clave en su carrera.

Barillas también explicó que, a partir de esa oportunidad, comenzó a ser tomado en cuenta de forma constante dentro del proceso juvenil. Desde entonces, su nombre ha figurado en diferentes convocatorias de la Sub-17, lo que le permitió consolidarse como uno de los jugadores importantes del proyecto en torneos regionales e internacionales.

Tras la eliminación en el Mundial juvenil, el atacante reveló que todavía no ha tenido contacto con la federación para conocer los próximos pasos dentro del proceso. Sin embargo, dejó claro que uno de sus grandes sueños es seguir creciendo dentro del fútbol salvadoreño hasta alcanzar la selección mayor de El Salvador. “Sueño con jugar algún día en la selección mayor”, afirmó el delantero.

El futbolista también se refirió a la posibilidad de representar a Selección de Perú, ya que por sus raíces también podría vestir esa camiseta. Incluso explicó que existieron acercamientos previos para convocarlo a diferentes procesos, incluyendo un torneo en Argentina y el último Premundial. No obstante, el delantero decidió mantenerse firme con el combinado cuscatleco.

Pese a reconocer que el fútbol peruano tiene un nivel competitivo atractivo, Barillas dejó claro que su vínculo con El Salvador es fuerte. El atacante recordó que ya ha disputado dos Premundiales, una UNCAF y un Mundial, además de participar en torneos internacionales en México, España y Francia con la selección. Por ello, aseguró sentirse cómodo y comprometido con el proyecto salvadoreño de cara al futuro.