A Roberto Artavia le preguntaron si Saprissa va por un último fichaje y lo dijo sin vueltas: “De aquí a mañana…”

Este jueves, Roberto Artavia, flamante presidente del Deportivo Saprissa, concedió una extensa entrevista al programa Seguimos, conducido por Kevin Jiménez. Allí abordó los puntos más sensibles del complejo presente morado, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Con el mercado de fichajes costarricense abierto hasta el 3 de febrero, la gran incógnita entre los aficionados era si la directiva del Monstruo ya había bajado la persiana o si aún se guardaba un último cartucho para cerrar la ventana con un movimiento fuerte.

¿Un último fichaje?

Hasta el momento, el equipo que dirige Vladimir Quesada se reforzó con las incorporaciones de Luis Paradela, Rachid Chrino, Minor Álvarez, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández. ¿Queda margen para un sexto fichaje?

Artavia respondió a esta pregunta de manera directa. “De aquí a mañana no vamos a hacer ninguna incorporación, salvo alguna emergencia imprevista, que esperemos que no se dé”, aclaró.

Según explicó el jerarca morado, solo dos escenarios podrían alterar el plan: “Encontrar un joven brillante que no tenga equipo, que es muy difícil que ocurra, o —toquemos madera— que no se dé una lesión grave”.

La mira en el próximo mercado

Más allá del presente, el presidente adelantó que Saprissa sí podría volver a moverse con mayor fuerza en el próximo mercado de pases: “Entre mayo y agosto vamos a estar activos en el mercado. Obviamente no tenemos muchos espacios, previendo que los extranjeros se quedan”.

“Vamos a trabajar mucho con las ligas menores y buscando una o dos figuras si se nos hace necesario para fortalecer el equipo”, anticipó Artavia, proyectando un Saprissa más activo cuando vuelva a abrirse la ventana.