“Lesión más grave”: Saprissa sufre una baja de peso y Vladimir Quesada admite su gran preocupación en el peor momento

Cuando parecía que las cosas no podían complicarse para Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa, el destino hace que llueva sobre mojado para todos en Tibás.

Saprissa atraviesa un momento complicado en casa, al acumular tres partidos consecutivos sin ganar en La Cueva.

Empató 2-2 ante Alajuelense, repitió el mismo marcador frente a Puntarenas y luego igualó 0-0 contra Cartaginés, una seguidilla de resultados que empieza a generar preocupación y complica cada vez más el panorama del equipo.

ver también No se vio en TV: el gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

ver también La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

¿Cuál es la baja de peso que ha sufrido Saprissa?

Joseph Mora salió con molestias tras el partido de Cartaginés donde solo pudo disputar 46 minutos y Vladimir Quesada salió a hablar al respecto sobre lo que sucedió con su jugador.

Vladimir Quesada explicó que la salida de Joseph Mora respondió a una molestia muscular detectada en el medio tiempo, por lo que optaron por sacarlo de forma preventiva.

Joseph Mora – Saprissa

Publicidad

Publicidad

El técnico dejó claro que no están dispuestos a arriesgar a ningún jugador, ya que una lesión aparentemente leve podría convertirse en un tirón o desgarro que lo deje fuera al menos un mes, un golpe duro en un campeonato tan corto

“Joseph acusó una pequeña molestia muscular en el medio tiempo. No vamos a arriesgar a ningún jugador. Permitirle jugar los segundos 45 minutos cabe la posibilidad de provocarle una lesión más grave, un tirón o un desgarro“, afirmó Quesada para La Nación.

Publicidad

Vladimir Quesada Saprissa

Publicidad

“En un campeonato de 4 meses imagínate, lo vamos a perder mes y medio. Ricardo lo ha hecho bien, es todo corazón y no da una pelota por perdida”, finalizó Vladimir Quesada para La Nación.

Publicidad

Con este panorama si Vladimir considera que por esta molestia Joseph Mora no llega al 100% ante Pérez Zeledón, no será de la partida. Aunque haya que hacer cambios en la alineación, es mejor 1 partido que 1 mes afuera.