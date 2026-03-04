Tienda deportiva y renta de vehículos: los negocios que Bancy Hernández administra mientras juega en Saprissa

Bancy Hernández vive uno de los mejores momentos de su carrera con el Deportivo Saprissa. El extremo morado fue la gran figura en la victoria 0-2 ante Guadalupe, partido en el que marcó un doblete que terminó de consolidarlo como uno de los refuerzos más destacados del Clausura 2026.

El nicaragüense se ha ganado rápidamente el cariño de la afición tibaseña gracias a su rendimiento dentro del campo. Para muchos, ya es uno de los mejores fichajes del torneo y una pieza clave en el esquema de Hernán Medford. Pero su protagonismo no se limita al fútbol.

Un futbolista con mentalidad de empresario

Fuera de las canchas, Bancy también destaca como emprendedor. El jugador administra dos negocios en su natal Río Blanco, un municipio ubicado a unos 200 kilómetros de Managua, Nicaragua.

Uno de ellos es BH Sport, una tienda deportiva que ofrece indumentaria y artículos relacionados principalmente con el fútbol. Además, el futbolista también es dueño de Renta Car Bancy Hernández, una empresa dedicada al alquiler de vehículos para turistas locales e internacionales.

De una historia humilde al éxito

La historia de Bancy también tiene un fuerte componente de superación. Según recordó el diario La Prensa de Nicaragua, en sus inicios el jugador atravesó momentos difíciles, en los que muchas veces apenas tenía pan y gaseosa para alimentarse.

ver también Desconcierto en Saprissa: futbolista morado reveló por qué no puede regalar sus camisetas

Con esfuerzo y talento logró abrirse camino en el fútbol profesional hasta llegar al Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes de Centroamérica. Hoy, mientras brilla en la cancha con el Monstruo, también construye su futuro fuera del fútbol. Un equilibrio entre goles y negocios que refleja la visión de un jugador que piensa más allá de los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves