La FIFA tendrá una nueva reglamentación de cara al Mundial 2026 que tendrá mucho debate, ya que puede ser influyente para el desarrollo del partido. Esta tiene que ver con la pausa de hidratación, que pasará a ser obligatoria en la justa mundialista.

La casa madre del fútbol mundial obligará a que los árbitros detengan el partido por tres minutos en la mitad de cada tiempo (entre los 22′ y 23′). Esto significa que habrá seis minutos de descanso en total para cada seleccionado.

Esta pausa que tendrá el partido beneficia enormemente a la Selección de Panamá, ya que competirá contra tres selecciones que tienen un enorme rendimiento físico como lo son Inglaterra, Croacia y Ghana. Los tres tienen una buena presencia en este aspecto, especialmente los africanos.

Además, los Canaleros suelen presentar un descenso notable en el aspecto físico sobre la parte final del partido. Es una materia en la que el seleccionado panameño ha mostrado dificultades, por lo que esta nueva regla le será de mucha ayuda para enfrentar a selecciones de élite. Tendrá un tiempo en el que Thomas Christiansen podrá administrar las cargas.

La nueva regla de la FIFA involucra a los espectadores

Otra de las particularidades que tiene esta nueva regla está vinculada también a los aficionados. Durante estos tres minutos de descanso, la FIFA autorizó a que las cadenas televisivas puedan realizar pausas comerciales mientras los futbolistas se hidratan.

Se preveía que esta reglamentación se dictaba por las altas temperaturas que habrá especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, se dará también en los partidos que se disputen de noche y en los estadios que dispongan de sistemas de aire acondicionado.

