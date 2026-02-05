Dos figuras afuera: Saprissa hace oficial la primera decisión difícil de Hernán Medford como DT morado

El regreso de Hernán Medford a la dirección técnica del Deportivo Saprissa marcó un inicio particular. Este jueves, el conjunto morado saltó al césped de La Cueva para afrontar el duelo del Torneo de Copa ante Carmelita con un equipo completamente alternativo, como es habitual en una competencia que fomenta —más bien, que obliga— la participación de futbolistas Sub-21.

Sin embargo, en la primera convocatoria del “Pelícano” hubo dos ausencias que no pasaron desapercibidas: una por tratarse de un nombre habitual en el primer equipo y otra por ser una promesa de 21 años que parecía estar ante su gran oportunidad.

Dos figuras fuera de la convocatoria

Los dos jugadores que no fueron convocados para enfrentar a Carmelita son Joseph Mora y Kenneth González. Tras dar a conocer la nómina, el Monstruo explicó por qué ambos quedaron al margen: ninguno está lesionado, pero vienen de superar dolencias que los marginaron de los últimos compromisos oficiales, por lo que el nuevo cuerpo técnico optó por la cautela.

“Joseph Mora y Kenneth González recién se incorporaron a los entrenamientos tras presentar dolencias musculares, por lo cual no fueron tomados en cuenta para el partido de esta noche”, informaron desde Tibás a través de los canales oficiales del club.

La determinación fue consensuada por Medford junto a sus asistentes Geiner Segura, Raúl Ovares y Marco Herrera, además del preparador físico Marcelo Tulbovitz, en una señal de manejo prudente de cargas en el inicio de este nuevo ciclo.

¿Cómo formó Saprissa en el debut de Medford?

Para su estreno oficial, el estratega eligió una alineación con fuerte presencia alternativa y juvenil. Minor Álvarez ocupó la portería; Ricardo Blanco fue el lateral derecho y Jorkaeff Azofeifa el izquierdo; la zaga central quedó conformada por Alberth Barahona y Julián González.

En el mediocampo, Medford dispuso un trío con Mathías Elizondo y Jefferson Brenes como contenciones, con Mariano Torres en un rol más libre. En ataque, el tridente estuvo integrado por Derek Woodley y Luis Paradela por los extremos, con Ariel Rodríguez como referencia central.