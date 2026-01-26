Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

No se vio en TV: el gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

Saprissa no logra encontrar el funcionamiento en este Torneo Clausura 2026 y Kevin Briceño empeoró el ambiente morado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
El gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva
© CartaginésEl gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada sigue sin levantar cabeza en este Torneo Clausura 2026 al registrar tan solo una victoria en cuatro presentaciones. Ahora no pudo pasar del empate (0-0) en El Monstruo ante Cartaginés y las críticas aumentaron considerablemente.

Kevin Briceño fue el responsable de evitar la caída de su arco ante Saprissa y al cumplirse los 90 minutos pudo lograr el objetivo. Sin embargo, hubo un gesto que no gustó para nada a la afición de los morados y la reacción se vino en su contra.

La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

ver también

La Cueva pidió su cabeza y Vladimir Quesada tomó una decisión: esto dijo el DT de Saprissa sobre su futuro

Así fue el gesto de Kevin Briceño ante la afición del Saprissa

Al concluir el encuentro con un empate sin goles que dejó un sabor amargo para Saprissa en su propio estadio frente a Cartaginés, Kevin Briceño abandonó el terreno de juego saludando y dirigiéndose a la afición con un gesto interpretado como provocador.

Tweet placeholder

Dicha actitud de Briceño encendió el malestar en las gradas, desde donde surgieron silbidos y desaprobación en su contra. Ya que a esto se le suma el fastidio que tiene la afición con el mal funcionamiento del Saprissa.

Kevin Briceño con pasado morado

Briceño sumó varios títulos con Saprissa, destacando el campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2019/20. Además, fue campeón nacional de Apertura en 2014/15 y 2015/16, y de Clausura en 2017/18, formando parte de una etapa exitosa del club morado.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa en el Torneo Clausura 2026?

Saprissa volverá a jugar el viernes 30 de enero de 2026 como visitante ante Pérez Zeledón a las 7:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Municipal de Pérez Zeledón por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Tampoco es tan grande”: toda Costa Rica consternada con lo que dijo Edwin Rodríguez tras fichaje fallido de Alajuelense
Honduras

“Tampoco es tan grande”: toda Costa Rica consternada con lo que dijo Edwin Rodríguez tras fichaje fallido de Alajuelense

Saprissa sufre una baja de peso y Vladimir Quesada admite su gran preocupación
Deportivo Saprissa

Saprissa sufre una baja de peso y Vladimir Quesada admite su gran preocupación

Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada

Keyrol Figueroa se va olvidando del Liverpool y ficharía por este histórico de UEFA que ganó la Champions
Honduras

Keyrol Figueroa se va olvidando del Liverpool y ficharía por este histórico de UEFA que ganó la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo