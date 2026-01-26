No se vio en TV: el gesto de Kevin Briceño contra la afición de Saprissa que enfureció a todos en La Cueva

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada sigue sin levantar cabeza en este Torneo Clausura 2026 al registrar tan solo una victoria en cuatro presentaciones. Ahora no pudo pasar del empate (0-0) en El Monstruo ante Cartaginés y las críticas aumentaron considerablemente.

Kevin Briceño fue el responsable de evitar la caída de su arco ante Saprissa y al cumplirse los 90 minutos pudo lograr el objetivo. Sin embargo, hubo un gesto que no gustó para nada a la afición de los morados y la reacción se vino en su contra.

Así fue el gesto de Kevin Briceño ante la afición del Saprissa

Al concluir el encuentro con un empate sin goles que dejó un sabor amargo para Saprissa en su propio estadio frente a Cartaginés, Kevin Briceño abandonó el terreno de juego saludando y dirigiéndose a la afición con un gesto interpretado como provocador.

Dicha actitud de Briceño encendió el malestar en las gradas, desde donde surgieron silbidos y desaprobación en su contra. Ya que a esto se le suma el fastidio que tiene la afición con el mal funcionamiento del Saprissa.

Kevin Briceño con pasado morado

Briceño sumó varios títulos con Saprissa, destacando el campeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2019/20. Además, fue campeón nacional de Apertura en 2014/15 y 2015/16, y de Clausura en 2017/18, formando parte de una etapa exitosa del club morado.

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa en el Torneo Clausura 2026?

Saprissa volverá a jugar el viernes 30 de enero de 2026 como visitante ante Pérez Zeledón a las 7:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Municipal de Pérez Zeledón por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.