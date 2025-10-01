Lejos de Saprissa: Gustavo Herrera consigue dar el salto que sorprende a Panamá en pleno Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Panamá igualó 1-1 frente a Ucrania en la segunda fecha del Grupo B del Mundial Juvenil que se juega en Chile. El encargado de darle la paridad al equipo canalero fue Gustavo Herrera, atacante del Deportivo Saprissa, quien apareció con un preciso remate de cabeza a los 35 minutos para sellar el empate.

Gustavo Herrera dejó números destacados antes de salir del campo al minuto 74. El delantero sumó 30 intervenciones con el balón, alcanzó un 79% de precisión en sus pases, recuperó 4 pelotas, ganó el 64% de los duelos que disputó y completó 2 de las 3 gambetas que intentó, mostrando así un rendimiento completo en ataque y sacrificio defensivo.

¿Cuál fue el salto que dio Gustavo Herrera lejos del Saprissa?

Gustavo Herrera se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial Sub-20, demostrando que su talento va mucho más allá de su presente en el Saprissa.

El delantero panameño dio un salto en su estatus al ser figura clave con la Selección Sub-20, llegando incluso a ser nombrado MVP en este empate ante Ukrania donde lo observaron numerosos scouts internacionales.

Su rendimiento no solo ilusiona a Panamá, sino que también lo posiciona como una promesa a seguir en el futuro inmediato y en Saprissa toman nota de ello.

Saprissa atento al futuro de Herrera

Aunque Gustavo Herrera aún no ha mostrado en Saprissa el nivel que exhibe con la Selección Sub-20, el club morado seguirá muy de cerca su evolución tras este Mundial.

Su desempeño internacional lo coloca en el radar de posibles oportunidades, y en Tibás saben que si logra trasladar ese mismo rendimiento al ámbito local, podría convertirse en una de sus piezas más valiosas a mediano plazo.